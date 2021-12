Grenoble : les familles réfugiées dans une bibliothèque expulsées par la police

« On est rentré dans cette bibliothèque parce qu'on n'a pas d'autre choix », avait expliqué une mère de famille la veille. « Et on demande au maire de Grenoble qu'il nous donne des logements. Il y a beaucoup d'appartements à Grenoble qui sont vides. S'il nous les propose, nous, on va accepter. »

Voilà comment cette soixantaine de personnes a finalement décidé de faire face au froid glacial de la nuit, alors que la Préfecture et la Ville n’avaient jusqu’ici par trouvé de solution de logement durable pour ces familles – malgré ce qu'avait laissé entendre la mairie.

Après conversation, plutôt que l'activation du plan Grand Froid – qui propose des lits d’urgence, notamment dans des gymnases –, la Ville, la Métropole et la Préfecture ont penché pour la mise à disposition de chambres d’hôtel. Puis, un camion de la ville, accompagné d’un bulldozer, ont fait leur apparition à l'entrée du camp des réfugiés.

« On a questionné le chauffeur du camion qui n'a pas voulu nous expliquer les raisons de sa présence », a déclaré Yves Delmonte de l'association DAL 38 (Droit au logement) pour France 3. « Alors on s'est mis en travers de leur passage pour qu'ils n'interviennent pas et ils sont partis sans rien dire. »

Après seulement 30 minutes, les forces de l’ordre se sont rendues sur place afin de lancer d’abord une tentative de négociation – sans succès –, avant de mener une évacuation de la bibliothèque. Une intervention décrite comme violente : « Ils ont même gazé l'intérieur de la bibliothèque où se trouvaient encore des enfants », a ainsi ajouté Delmonte. Si bien que parents et enfants se sont dispersés dans la nuit, effrayés.

Si bien que, lorsque le bus censé conduire ces familles vers un lieu sûr s’est garé devant la bibliothèque, rien ne s’est déroulé comme prévu : personne n’est monté dedans. Et les différents réfugiés sont encore introuvables. Mercredi soir, la préfecture s’est prononcée, déplorant « les agissements de ces associations qui ont neutralisé les efforts mis en œuvre par les pouvoirs publics pour trouver une solution d'hébergement répondant à l'urgence ».

via France Bleu, Le Dauphiné, Place Gre’Net

Crédit photo : berurier (Twitter), CC BY-SA 3.0