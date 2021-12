Grenoble : une bibliothèque devient refuge pour des familles albanaises privées de logements

Depuis octobre, un camp de fortune a poussé le long de la rue Stalingrad, au parc de l’Alliance, où des personnes venues d’Albanie et de Macédoine ont installés des tentes. Certains sont arrivés des mois plus tôt, tandis que d’autres sont fraîchement débarqués. Les conditions de vie y sont, sans surprise, loin d’être idéales. Et à l’arrivée des températures hivernales, difficile de se tenir chaud.

Voilà pourquoi les quelques familles du camp de l’Alliance ont, dans la nuit de mardi à mercredi, investi la bibliothèque qui jouxte le parc. On estime qu’ils étaient 30 à 50 personnes — y compris des enfants. Malgré un soutien exprimé par des associations, la demande d’hébergement auprès de la Préfecture et de la ville de Grenoble pour ces familles est restée jusqu’ici sans réponse.

« On a besoin d'un logement chauffé pour être au calme, pour laver nos enfants », s’est exprimée une maman (France Bleu). Nos enfants sont très malades, ils ont des infections aux oreilles, aux yeux, ils sont asthmatiques. Parce que dans nos tentes, il y a de l'eau qui coule et il fait très froid. Ce matin, quand on s'est réveillés, c'était gelé. »

Un appel à l’aide, qui a trouvé une réponse entre les murs de la bibliothèque de l’Alliance, qui a accueilli ces familles pour la nuit. Une solution temporaire, qui ne résout cependant pas la situation...

« On est rentré dans cette bibliothèque parce qu'on a pas d'autre choix. Et on demande au maire de Grenoble qu'il nous donne des logements. Il y a beaucoup d'appartements à Grenoble qui sont vides. S'il nous les propose, nous, on va accepter. »

Source : Le Dauphiné

Crédit photo : © Alain FISCHER - Ville de Grenoble