Interventions scolaires : les artistes québécois mieux rémunérés

Jean-François Roberge, pour l’Éducation, Nathalie Roy, pour la Culture et les Communications, tenaient une conférence de presse ce 22 novembre. Une présentation du programme La Culture à l’école, initié en 2019, et révisé cette année qui vise à « faire briller la culture québécoise et donner un souffle créatif à nos jeunes ».

Plusieurs initiatives furent exposées : un accord de 975.000 $ avec Télé-Québec, qui aboutira à un projet : Les créateurs. Ce dernier « invite les élèves du secondaire à réaliser des créations et ainsi courir la chance de voir le fruit de leur talent diffusé sur les réseaux sociaux ou à la télévision ». Une invitation à créer qui se concrétisera en mai 2022.

Autre point, cette fois tourné vers la lecture et le prêt numérique, Biblius : une collection de 400 œuvres littéraires et ouvrages documentaires, accessible à tous en ebook. Un catalogue de 22.000 titres d’éditeurs locaux et étrangers sera par la suite ouvert aux établissements scolaires pour des achats spécifiques. En parallèle, la plateforme Influx s’ouvrira d’ici décembre 2022, réunissant 400 œuvres autour des arts plastiques, la danse, la musique et les arts dramatiques.

Enfin, côté bibliothèques scolaires, des embauches sont prévues, afin d’intégrer près de 200 bibliothécaires dans l’ensemble du réseau.

Mais le grand volet sera donc celui de la rémunération des artistes lors de leurs interventions scolaires. Les ateliers culturels et scientifiques opérés rapporteront plus à leurs animateurs. Une grande nouveauté, alors qu’aucune révision n’avait eu lieu depuis 1999. « Le gouvernement reconnaît ainsi l’apport important des artistes à la réussite et à la persévérance de nos jeunes », indiquent les ministres.

L’Union des écrivaines et écrivains québécois se précipite sur l’occasion pour saluer cette décision. « Les modalités de cette augmentation n’ont pas été dévoilées, mais nous militerons pour que dorénavant la grille de tarifs évolue régulièrement, comme c’est le cas pour la majorité des salaires au Québec, en fonction de l’augmentation des prix à la consommation », indique Laurent Dubois, directeur général de l’UNEQ.

De même pour Biblius, relativise-t-il, attendu que les organisations d’auteurs n’ont pas été sollicitées : si l’outil numérique représente une avancée pour les lecteurs, elle ne saurait s’opérer au détriment des revenus des créateurs.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0