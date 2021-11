Soizic Wattinne, conseillère sociale, quitte la cabinet de la ministre de la Culture

Parallèlement au Pass Culture, le plan de relance 2021-2022 de l’Éducation nationale prévoit la généralisation du dispositif Jeunes en librairie en France. Programme d’éducation artistique et culturelle (EAC) adressé aux collégiens, lycéens, apprentis de toutes filières et aux jeunes scolarisés placés sous main de justice, il est destiné à « promouvoir l’accès au livre, faire connaître le rôle du libraire dans la chaîne du livre et encourager la fréquentation et l’achat de livres en librairie ». Aujourd’hui, le dispositif s’installe dans les terres des célèbres irréductibles Gaulois !