Festival du livre gourmand de Périgueux : Lire et écrire la cuisine

« Nourrir son esprit avec les livres, assister à la cuisine qui fait son show, nouer un tablier et apprendre avec un chef, suivre les débats d’idées pour comprendre les enjeux gastronomiques et alimentaires, développer des modes de production et de consommation écoresponsables, découvrir les filières du Périgord... » Le festival du Livre gourmand souhaite célébrer ainsi toutes les facettes de la planète alimentaire.

Pendant trois jours, Périgueux devient capitale de la gourmandise avec près de 80 chefs, éditeurs et auteurs présents, des producteurs locaux et des artisans d’art. Cette seizième édition sera placée sous la présidence d’honneur de Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l’Élysée et Meilleur Ouvrier de France en 2004, à vingt-cinq ans seulement. En 2011, il a fondé l’association Les cuisiniers de la République française, qu’il préside.

À titre personnel comme à travers cette association, il soutient de nombreuses causes caritatives. Il a été élu Toque de l’année 2014 par les Toques françaises. Ses livres Cuisine, leçons en pas à pas, de même que sa version pour les enfants (Chêne, 2017 et 2018) et Le Carnet du chef Guillaume Gomez (Glénat, 2017), sont des succès de librairie.

Marquée par des nouveautés

C’est d’abord à travers le changement de nom que s’incarne cette nouvelle orientation : festival du Livre gourmand, et une nouvelle identité graphique, imaginée par Alimentation générale, la plateforme des cultures du goût. Grande nouveauté de cette édition, l’entrée devient gratuite (seuls les ateliers et les spectacles restent payants) afin de permettre l’accès au plus grand nombre. Un Village des Saveurs investira la place Bugeaud, animé par les filières de la Fédération des signes d’origine et de qualité du Périgord.

FESTIVAL:Un festival de l'économie et du livre, sur fond de polémique politique

Autre changement important, c’est désormais le Théâtre qui sera le véritable épicentre de la manifestation, en accueillant tout le volet littéraire et la plupart des animations. Enfin, cette année marque le retour d’un prix littéraire jeunesse : Dame Tartine. Décerné par un vote du jeune public, il récompensera le meilleur ouvrage destiné à la jeunesse.

Des ateliers, des rencontres, des conférences

Des shows seront également donnés par de grands chefs sur la scène du théâtre, des démonstrations, des ateliers en proximité avec les chefs et auteurs cuisiniers pour découvrir recettes et astuces culinaires, des espaces de d’échange et de parole autour de la gastronomie... Le festival souhaitera faire la part belle aux filières, avec l’installation d’une vingtaine de chalets place Bugeaud, s’engageant ainsi auprès des producteurs dans la valorisation et la promotion des produits locaux de qualité. « Foie gras, truffes, chocolat, noix, caviar... seront réunis pour ravir les papilles. »

Un exposition d'Oeuvres comestibles de l'artiste Debora Incorvaia sera également présentée, et maintenue jusqu’au 8 janvier 2022, des documentaires consacrés aux femmes agricultrices seront projetés à la médiathèque Pierre-Fanlac du 19 au 29 novembre. Mais également un spectacle Sacré, sucré, salé autour de la cuisine et des religions, et un concert baroque In vino musica, par La Chapelle Harmonique. Un rendez-vous sera aussi organisé autour du patrimoine littéraire et culinaire, avec la médiathèque, le service Ville d’art et d’histoire, le tout en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France.

La jeunesse pas oubliée



Les écoles participeront au festival sur le temps scolaire, avec une dictée gourmande en classe et une journée des écoles sur l’espace jeunesse, le vendredi 19 novembre (lectures, ateliers et création manuelle). À noter également que des classes des écoles élémentaires ont pu en amont du festival, aller à la rencontre d’agriculteurs dans des fermes et exploitations. Pour tout public, c’est avec l’ambition de promouvoir le plaisir de la lecture mais aussi de faire découvrir celui de la cuisine et de la gourmandise, qu’un espace dédié au jeune public a été imaginé au sein du festival avec une attention toute particulière.

Les familles bénéficient donc d’un lieu de découvertes littéraires à la portée de tous, regorgeant d’activités ludiques et pédagogiques : rencontres avec des auteurs, dictée gourmande, démonstrations autour des saveurs menées par des étudiants du Lycée agricole La Peyrouse, ou encore découverte olfactive de plantes aromatiques avec les serres municipales.