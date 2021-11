Montreuil : des éditeurs indépendants réclament “une baisse du coût” du SLPJ

La Fédération des Éditions Indépendantes et ses membres Jeunesse, savent combien le SLPJ de Montreuil est incontournable. Par son ampleur (6 jours ouvrés), le public nombreux qui s’y presse (180.000 visiteurs en 2019, dont 31.500 scolaires), la couverture médiatique, le dynamisme de son équipe… Le salon de Montreuil a acquis une réputation internationale méritée au fil des années.

Il faut malheureusement déplorer que, depuis 5 ans, chacun observe une baisse drastique du nombre de visiteurs professionnels. Les bibliothécaires, qui venaient de tout le territoire national, ne disposent désormais plus d’un budget leur permettant de financer leur journée à Montreuil.

C’est tout un pan, peut-être même une génération entière, de bibliothécaires qui ne vont plus à la découverte des éditeurs sur le grand marché ou à la rencontre des nouveaux auteurs. Ce sont des milliers de catalogues qui ne sont plus distribués (avec le sourire !) et autant de parutions, d’ateliers ou de rencontres qui ne trouveront pas le chemin des médiathèques.

L’heure est grave.

Après l’année 2020, les éditions indépendantes ont, plus que jamais, besoin du soutien des institutions et des manifestations littéraires. Et si le SLPJ n’est pour rien dans cette désaffection des professionnels, les exposants apprécieraient une baisse significative du coût du salon, mais aussi de la durée de la manifestation.

- Avons-nous vraiment besoin de 6 journées complètes d’ouverture au public (dont 2 sont rallongées par des « nocturnes ») ? - Pouvons-nous encore accepter de payer (très cher) un stand dont la vitrine est de plus en plus limitée ?

Nous apprécierions que les éditions indépendantes soient consultées plus régulièrement, sur ces sujets et sur d’autres.

Le thème de cette 37e édition du SLPJ est « Nous ! ». Le dossier de presse mentionne qu’il s’inscrit dans « un moment où le rapport au commun a été fragilisé et la relation à l’autre malmenée de multiples manières ».

Nous ne pouvons qu’y souscrire et souhaiter fermement être entendus.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0