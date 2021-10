Comic Art Europe : faciliter la mobilité des oeuvres et des créateurs

Avec le soutien du programme Europe Créative de l’Union européenne, Comic Art Europe est un projet pilote réunissant quatre organisations européennes représentant différents éléments de l'écosystème de la bande dessinée : un établissement d'enseignement supérieur (Escola Joso), des festivals (Lyon BD et le Lakes International Comic Art Festival) et un musée, avec le Centre Belge de la Bande Dessinée.

Il vise à renforcer le secteur de la bande dessinée en Europe en expérimentant des méthodes de travail collaboratives. Il promeut la mobilité transnationale des œuvres d'art, des travailleurs et des créateurs comme un moyen d'améliorer considérablement le travail. Il préfigure une communauté européenne de la bande dessinée capable de positionner les créateurs et les organisations au niveau européen, remettant ainsi en question la domination historique des géants américains et japonais.

Summer Camp 2021

19 étudiants de 9 pays européens sont venus à Barcelone, en juillet 2021, pour passer une semaine au Centre Escola Joso afin d'améliorer leurs compétences en tant que futurs professionnels de la bande dessinée. Ils ont eu l'occasion de rencontrer de nombreux professionnels de la bande dessinée tels que les artistes Pepe Larraz (auteur chez Marvel Comics), Jordi Lafebre (Les beaux étés, Always Never), mais aussi le directeur artistique Fernando Güell et tant d'autres personnes.

Témoignages de participants sur le potentiel de ce projet :

« Avant ce Summer Camp, je n'avais pas assez d'informations sur le secteur et je ne savais pas quelles démarches entreprendre pour devenir un artiste plus compétent avec lequel les autres pourraient travailler. Maintenant, je suis mieux équipé pour prendre des décisions pour moi-même et fixer des objectifs réalisables. »

« Ça m'a donné tellement de choses à travailler ! Je dois retravailler mon porfolio, avec mon nouveau pitch présenté pendant le camp d'été, je dois faire une carte de visite et j'ai plus de motivation pour travailler sur des projets nouveaux et différents. »

Premier thème : "Visions de demain"

Comic Art Europe a lancé un appel à projets pour les auteurs européens sur le thème "Visions de demain" : tous les formats (BD, spectacles, expositions...) étaient les bienvenus, la seule contrainte étant l'utilisation du médium de la BD.

Un aperçu en quelques chiffres :

• 201 candidatures reçues de 32 pays

• 4 membres du jury - experts en bande dessinée

• 5 auteurs sélectionnés

• 5 bourses de 5.000€

• 5 résidences en cours au Royaume-Uni, en Belgique, en France et en Espagne

Le premier appel à projets, sur le thème "Visions de demain" a connu un grand succès. Le nombre de candidatures reçues atteste de la nécessité d'un tremplin pour la bande dessinée à l'échelle européenne. Les cinq artistes sélectionnés sont Filipa Beleza (Portugal), Maria Surducan (Roumanie), Meikel Mathias (Allemagne), Marine des Mazery (France) et Karrie Fransman (Royaume-Uni).

Le programme Comic Art Europe vise à démontrer l'importance de la bande dessinée dans les sociétés européennes et à aider les jeunes et nouveaux créateurs de bande dessinée à développer leurs compétences et leur expérience. L'un des éléments du programme consiste à prouver que la bande dessinée peut avoir un impact positif sur l'alphabétisation, en permettant à des personnes de tous âges et de tous horizons de devenir de meilleurs lecteurs, écrivains et communicateurs et en améliorant leur confiance et leurs compétences sociales. Chaque partenaire européen travaille avec un groupe pour étudier l'impact de la bande dessinée sur l'alphabétisation.

Ces actions communautaires ont une importance internationale et nationale et se dérouleront de 2021 à 2023.

Deux exemples concrets

Lyon BD travaille en collaboration avec le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d'Asile) de Bron et Langues Comme Une (une organisation spécialisée dans les ateliers d'alphabétisation pour les personnes ne maîtrisant pas la lecture).

Langues Comme Une a organisé deux sessions de dix ateliers d'alphabétisation en utilisant la bande dessinée (six personnes dans chaque session ; douze résidents au total). La première année d’ateliers s'est terminée le 28 juillet 2021. L'organisation va intégrer l'utilisation de la bande dessinée dans tous ses ateliers à partir de l'automne 2021.

Le Lakes International Comic Art Festival (LICAF) est ravi de collaborer avec la troisième année de l'école primaire Abraham Moss. Au Royaume-Uni, ils étudient l'impact de la bande dessinée sur le plaisir de la lecture et le bien-être des enfants. Le LICAF a organisé 20 ateliers en collaboration avec des créateurs de bandes dessinées et des professeurs d'art.

Comic Art Europe, Saison 2, dans les starting-blocks

Pour sa deuxième année d'existence, le projet Comic Art Europe s'apprête à lancer un deuxième appel à projets "BD", dont la seule contrainte est à nouveau l'utilisation du support BD.

La diversité améliore la société. Apprendre à connaître d'autres cultures, être exposé à des valeurs et des influences différentes est une expérience enrichissante qui élargit l'esprit et favorise la tolérance et l'appréciation de la différence.

Cette année, Comic Art Europe demande aux artistes de bande dessinée de réfléchir à leur manière au "vivre ensemble" dans le monde moderne. À travers des histoires vraies ou des créations fictives, les auteurs de BD sont invités à présenter des projets qui illustrent leur interprétation du "vivre ensemble" aujourd'hui.

5 projets seront sélectionnés par un jury composé d'experts en bande dessinée et de représentants de chacune des 5 organisations culturelles participant au projet Comic Art Europe. Chaque artiste sélectionné se verra attribuer une bourse de 5000 € et une résidence de deux semaines dans l'une des 4 villes partenaires du projet (Lyon en France, Bruxelles en Belgique, Barcelone en Espagne et Kendal en Angleterre).

Les artistes lauréats auront également l'opportunité de présenter leur travail lors de festivals et d'événements proposés par les partenaires du projet et en 2023. Les auteurs auront du 15 octobre 2021 au 15 décembre 2021 pour poser leur candidature sur le site web.

Comics Summer Camp 2022 - Bruxelles !

Après avoir passé 5 jours à Barcelone, le Comics Summer Camp aura lieu au cœur de l'Europe, à Bruxelles, au Centre Belge de la Bande Dessinée entre le 11 et le 15 juillet 2022.

Tout jeune artiste, âgé de 18 à 27 ans (hors candidatures de créateurs de bande dessinée professionnels), et résidant dans l'un des 27 États membres de l'UE (+ Royaume-Uni, Albanie, Bosnie-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Islande, Monténégro, Norvège, Serbie, Géorgie, Moldavie, Ukraine, Tunisie, Arménie, Kosovo, Liban et Liechtenstein) auront la possibilité de s'inscrire au Summer Camp 2022 du 15 octobre 2021 au 15 décembre 2021.

Pour ce faire, ils devront présenter un portfolio numérique de 10 à 20 pages comprenant des contenus spécifiques comme des travaux utilisant des techniques analogiques (étude de figure, mouvement, composition, illumination, mise en page etc.), des travaux utilisant des techniques numériques (dessins et couleurs) et des travaux séquentiels de narration (pages de BD, story board etc.). 20 participants seront sélectionnés par le jury.

Soumettez votre candidature à cette adresse.