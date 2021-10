Biélorussie : hausse notable de la répression contre la sphère culturelle

La culture souffre, encore et toujours, en Biélorussie, au cœur de l'Europe. Le Centre PEN biélorusse, récemment visé par une injonction judiciaire de dissolution et désormais en exil, fait état des violations des droits humains des travailleurs de la culture, relevées entre janvier et septembre 2021.

Le bilan est édifiant : au moins 1032 violations constatées sur cette période, ce qui représente presque le double du chiffre communiqué pour l'année 2020, avec 593 cas recensés. Si cette hausse peut s'expliquer par une circulation plus efficace des informations, il ne fait aucun doute que la situation globale s'est compliquée.

Violations des droits humains en Biélorussie, en 2020 et 2021

La violation des droits humains la plus courante reste la persécution pour « dissidence », devant la détention pour le même motif et l'absence d'un procès équitable.

À la date du 30 septembre, indique le Centre PEN, 715 individus sont considérés comme des prisonniers politiques en Biélorussie, dont 60 issus de la sphère culturelle. Parmi ces derniers, 42 ont été jugés pour des crimes, 28 envoyés dans des colonies pénitentiaires, 10 dans une institution correctionnelle « ouverte » et 4 sont détenus à domicile.

Pour les travailleurs culturels condamnés et en détention, les conditions sont particulièrement difficiles : des cellules insalubres et bondées, où la lumière reste parfois allumée pendant des jours, où les réveils impromptus et les inspections nocturnes sont de mise. La plupart des détenus se voient également refuser l'accès à des livres.

Attaques contre la culture

Si la répression s'était déjà manifestée en 2020, dans les mois qui ont suivi la contestation de la réélection d'Alexandre Loukachenko en août, l'année 2021 aura notamment été caractérisée par des attaques plus franches du régime portées contre les institutions et les associations. Le Centre PEN national relève ainsi une hausse des violations des droits humains et culturels à l'encontre de ce type d'organisations.

Le cas du Centre PEN biélorusse est particulièrement représentatif de ce nouveau genre d'attaque : au début du mois d'août, la Cour suprême de Minsk a ordonné la dissolution de l'organisation, jugeant qu'elle représentait « une menace potentielle à l'encontre du pays ». Alexandre Loukachenko lui-même avait sonné le branle-bas de combat contre les structures défendant la liberté d'expression ou la presse libre, soulignant que leurs actions ne faisaient que « répandre la terreur au lieu de promouvoir la démocratie ».

CENSURE: une autre organisation d'auteurs dissoute en Biélorussie

Les attaques contre la culture prennent enfin d'autres formes : le régime de Loukachenko prévoit ainsi de réduire les effectifs administratifs dans le domaine de la culture d'au moins 20 %, afin, officiellement, de lutter contre la crise économique. Le Centre PEN s'inquiète également d'une réécriture historique, conforme à l'idéologie du régime, qui débouche sur une stigmatisation du peuple polonais et une vision faussée de l'Europe de l'Ouest.

Le rapport complet du Centre PEN biélorusse se trouve à cette adresse.

Photographie : manifestation contre Loukachenko, à Minsk, en octobre 2020 (Jana Shnipelson, domaine public)