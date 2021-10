Prévision de croissance à deux chiffres en 2021 pour l'édition italienne

La précédente étude que dévoilait l’AIE glaçait les sangs : seuls 56 % des Italiens avaient ouvert un livre au cours de l’année passée. Un recul significatif, puisqu’ils étaient 65 % en 2019, puis 59 % en 2020. Or, cette disparition non seulement se vérifie selon l’âge, mais plus encore en fonction des territoires – le Sud lit définitivement de moins en moins.

ITALIE: Après l'année de pandémie, les lecteurs désertent

Toutefois, les prévisions de croissance présentées – basées sur l’analyse périodique du marché que l’Association des éditeurs italiens (AIE) effectue chaque année en collaboration avec l’institut NielsenIQ – afficheraient plutôt de jolies couleurs rosées.

Le chiffre d’affaires total (ventes au prix de couverture) se situe entre 1,6 et 1,7 milliard €. Ces chiffres sont également réconfortants lorsqu’ils sont comparés à ceux des deux années précédentes : « En 2019, les ventes se sont élevées à 1 487 millions, 1 470 en 2020 ».

Une croissance uniforme

Examinons maintenant les données en détail. Selon le communiqué de presse, « au cours des neuf premiers mois de l’année, les ventes du secteur divers se sont élevées à 1 037 millions, marquant une croissance de 29 % par rapport à 2020 et de 16 % par rapport à 2019. En termes de nombre d’exemplaires, les neuf mois s’établissent à 72 millions, en hausse de 31 % par rapport à 2020 et de 18 % par rapport à 2019. »

En 2021, on observe une reprise partielle du nombre de titres publiés, après les interruptions dues au confinement de 2020 : « On compte 52.500 nouveaux titres imprimés publiés au cours des neuf premiers mois, en hausse de 9,6 % par rapport à 2020, mais en baisse de 2,5 % par rapport à 2019. »

Quant aux secteurs de l’édition, la croissance est uniforme, avec « des pics pour les livres de jeux et de loisirs (+251 %), les bandes dessinées (+202 %) et l’actualité politique (+66 %) ».

Le fonds, soudainement redécouvert

Les librairies ont été renforcées, avec « 499,9 millions € [362,5 millions en 2020], contre 479,1 millions € pour les librairies en ligne [383,4 millions en 2020], et 58,1 millions pour la grande distribution [57,9 millions en 2020] ». Cependant, le cybercommerce reste très important : « En termes de parts de marché, les librairies ont 48,2 %, soit trois points de plus qu’en 2020, mais plus de dix de moins qu’en 2019. En fin de compte, le commerce en ligne pèse 46,2 %, la grande distribution 5,6 %. »

Enfin, un fait très important est la force renouvelée du fonds : « il représente 727 millions € de ventes [+19 % par rapport à 2019] alors que les nouveautés représentent 277 millions € [+12 % par rapport à 2019]. » Parmi les titres les plus vendus en 2021, on trouve également des textes publiés en 2019 [comme le succès Cambiare l’acqua ai fiori de Valérie Perrin, publié par E/O, en troisième position des meilleures ventes] ou 2020 : cela démontre comment les livres peuvent avoir une durée de vie majeure en librairie. À ce propos, il est également intéressant de considérer le poids relativement faible des best-sellers : « les 50 livres les plus vendus ne pèsent sur le marché que 6,2 % en valeur et 5,5 % en nombre d’exemplaires. »

Par ailleurs, en ce qui concerne la concentration de l’édition en Italie, les chiffres restent les mêmes que ces dernières années : « les cinq premiers groupes d’édition détiennent 45,2 % du marché des produits divers [varia] », tandis que les autres éditeurs détiennent 54,8 %.

Le président de l’AIE, Ricardo Franco Levi, a enfin souligné les deux faits importants : « Les chiffres des neuf premiers mois confirment la croissance structurelle de l’édition de varia italienne et nous donnent deux éléments de réflexion. La première est que, après avoir été dépassées en 2020, les librairies physiques repassent devant les librairies en ligne qui, après la pandémie, confirment leur importante hausse. Deuxièmement, l’édition italienne dépend de moins en moins des best-sellers et des nouveaux titres, le rôle du fonds s’accroît et les ventes sont réparties sur un plus grand nombre de titres. »

