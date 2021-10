Dans les bibliothèques, “un respect des personnes et un respect des savoirs

ActuaLitté : Vous explorez dans votre livre l'usage ou plutôt les usages des bibliothèques, qui dépassent le seul plan documentaire : quand usages sont-ils apparus ? Sont-ils la conséquence de changements de comportement des usagers, ou d'évolution au sein de la profession de bibliothécaire ?

Joëlle Le Marec : Il me semble que ce que je décris sont malgré tout des pratiques studieuses, notamment de la part de personnes qui sont par ailleurs en état de précarité ou de vulnérabilité, fatiguées, isolées. Elles sont nombreuses à étudier, avec toutes celles et tous ceux qui travaillent à la bibliothèque. C'est ce dont j'ai voulu rendre compte : il y a un respect des personnes et un respect des savoirs.

Je ne pense pas du tout que ce soit récent. Dès les enquêtes menées à la BPI dans les années 80, les sociologues avaient repéré et décrit des usages multiples de la bibliothèque et rendu compte de l'importance de l'ambiance, cultivée par tous, qui y rend possible la co-habitation de mille projets et mille destins individuels : la bibliothèque n'est pas détournée, elle est pleinement habitée pour ce qu'elle est, un lieu d'étude, décent, égalitaire.

Ce qui change, il me semble c'est au contraire une tendance contemporaine, dans le management culturel, à vouloir que la bibliothèque soit autre chose. Ce qui change également, et dont ont parlé Agnès Camus, Christophe Evans et Muriel Amar dans leurs travaux, c'est un contexte de fortes incertitudes qui pèsent sur celles et ceux qui sont engagés dans des pratiques de connaissances, et qu'on tente de surmonter avec ces fameux projets. Il y a d'un côté une volonté de transformer la bibliothèque en lieu d'offres culturelles, et de l'autre le besoin que la bibliothèque d'étude tienne, qu'elle conserve ses caractéristiques exceptionnelles.

Les bibliothèques sont devenues des « territoires du soi » : cette observation s'explique-t-elle par l'accueil libre et ouvert de ces institutions, leur accessibilité ? Comment expliquer des statistiques en berne sur la fréquentation et les inscriptions dans les établissements, malgré cette appropriation des bibliothèques ?

Joëlle Le Marec : Mon enquête a été menée à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque publique d'information, je ne me suis pas attachée à la mesure de fréquentation, mais à ce qui se passe dans les espaces, qui sont d'ailleurs bien remplis, comme toute personne qui les fréquente en fait l'expérience directe.

Dans l'étude que vous citez, il s'agit d'une baisse des inscriptions dans les bibliothèques en France. Mais l'étude relève qu'il n'y a pas ou pratiquement pas de baisse de fréquentation (on passe de 28 à 27 % de la population française). Celle-ci est élevée, plus du quart de la population de 15 ans et plus.

Je ne suis pas qualifiée pour la baisse des inscriptions, mais je ne peux que relever le fait que le titre de l'article auquel vous faites référence insiste sur une dégradation, qui est le discours ambiant, sans même faire place pas au phénomène bien plus important du décalage entre inscription et fréquentation.

Je trouve, en général, qu'il y a une obsession pour tout ce qui peut nourrir les discours sur les baisses, dégradations, donc des discours sur des performances, qui masquent complètement l'intérêt pour le rôle que jouent les bibliothèques, rôle qui quant à lui peut s'intensifier.

Essentielles, mais pas tout à fait, car accessibles sur présentation d'un pass sanitaire valide : le traitement sanitaire récent des bibliothèques constitue-t-il une atteinte dommageable à l'essence de ces établissements ?

Joëlle Le Marec : La crise sanitaire n'en finit pas de transformer l'ensemble des institutions. Mais dans le même temps, les institutions protectrices comme la bibliothèque, ont montré, lors du premier confinement en particulier, à quel point elles étaient actives, concernées, proches, à quel point elles participaient du care, du soin, du souci d'autrui, qui s'était révélé alors essentiel à nos vies.

Photographie : Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle (illustration, Charlotte Henard, CC BY-SA 2.0)