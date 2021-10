Je suis encore vivant” : Roberto Saviano, une vie de blessure en roman graphique

Le marché actuel de l’édition semble ne laisser aucune place aux bibliothèques. De plus en plus exclues en termes de fournitures de livres et de manuels électroniques, elles peinent à assurer aux étudiants — et plus largement, à leurs utilisateurs — un accès aux ressources numériques. Face à cette inégalité d’accès, une lettre ouverte a été lancée par de nombreux organismes et de groupes sectoriels, appelant à encadrer le marché de l’ebook.