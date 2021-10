Amazon : l’ouverture d’un premier magasin non alimentaire au Royaume-Uni

Bienvenue, donc, à Amazon 4-star (ou « quatre étoiles ») – où seuls des produits cotés quatre étoiles et plus sur le site Web, depuis 2018, seront disponibles. Le premier endroit de ce genre en dehors des États-Unis, où se sont déjà installés plus de 30 points de vente similaires.

Dans ce magasin, comme sur Internet, il y aura… de tout. Des produits divers et variés – des jouets, des gadgets technologiques, des articles ménagers, et bien plus encore –, afin de refléter les préférences des clients. Ces dernières seront basées, sans surprise, sur les données de leurs activités en ligne. Seront aussi disponibles des liseuses Kindle, en plus des quelques livres proposés.

Il existera également une section « Les plus recherchés », qui proposera les produits les plus populaires parmi la liste d’envies des clients. Enfin, il sera possible de se rendre sur place afin de récupérer des articles commandés en ligne, ou encore effectuer le retour d’un article, en évitant l’empaquetage et les étiquettes de renvoi…

Détail notable : les prix affichés en magasin, sur des étiquettes numériques à côté de chaque produit, seront accompagnés d’une note moyenne et du nombre d’avis des utilisateurs de la plateforme. De plus, les prix seront les mêmes que ceux proposés en ligne. Le tout, sans avoir besoin d’un compte Amazon. Cependant, « les membres Prime recevront des avantages et des offres exclusifs dans tout le magasin », a-t-il été précisé.

Andy Jones, directeur d'Amazon 4-star au Royaume-Uni, a déclaré : « La boutique Amazon 4-star est un endroit idéal pour que les clients découvrent de nouvelles versions, des tourne-pages garantis, les produits électroniques les plus vendus, etc. Chaque partie du magasin est conçue en pensant à nos clients et nous pensons qu'ils seront ravis de la sélection des produits les plus appréciés à des prix imbattables, de la possibilité de tester les derniers appareils d'Amazon et de la commodité de récupérer et de retourner ses colis ».

Un projet, a-t-il expliqué, qui avait été réfléchi durant la pandémie. « Je travaille là-dessus depuis deux ans, donc nous sommes évidemment très désireux maintenant d'attirer les clients et de voir ce qu'ils en pensent. »

Jones a annoncé la présence de produits locaux de « petits fournisseurs », ainsi qu’un système de renouvellement : chaque semaine, les produits seront soit conservés en magasin, soit remplacés par des articles afin de répondre aux besoins des clients.

Idée révolutionnaire ?

Tout le monde n’est pas de cet avis. Natalie Berg, experte en vente, a déclaré que la décision d'Amazon « est purement une question d'expérimentation ». Un moyen, d’après elle, d’encourager les consommateurs à effectuer davantage d’achats en ligne – ou, plus simplement, « d'attirer les acheteurs dans l'écosystème d'Amazon ».

Elle a ajouté : « Il s'agit d'amener les acheteurs à interagir avec les appareils d'Amazon, de rappeler aux clients Prime la valeur de leurs abonnements et d'offrir un choix supplémentaire en matière de collecte et de retour des commandes en ligne. »

Pourtant, il semblerait que tous ne soient pas convaincus de la capacité du géant concernant sa gestion des magasins.

« Le concept 4-star a le potentiel d'être un peu confus et sans intérêt », a affirmé Berg. « Le magasin propose un assortiment de produits, le résultat de l'approche très scientifique est fondé sur les données d'Amazon en matière de vente au détail physique. Mais lorsque vous supprimez les touches de haute technologie, j'ai du mal à voir en quoi cela se différencie de tout autre vendeur. »

En mars de l’année dernière, Amazon avait déjà ouvert six épiceries au Royaume-Uni, avec une technologie sans caisse, toutes situées dans différents quartiers londoniens. Bien que le modèle ait bien fonctionné, d’un point de vue purement commercial, l’entreprise est depuis souvent accusée d’avoir tué High Street, cœur névralgique du commerce à Londres.

A présent, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la potentielle ouverture d’un autre magasin 4-star, au cœur de la capitale cette fois-ci… Pour l’instant, pas de certitude : en effet, Andy Jones a refusé de dire combien de magasins Amazon envisageait d'ouvrir au Royaume-Uni, ou s’il s’agissait d’un projet unique.

Sources : The Bookseller, itv, BBC News

Crédits photo : Amazon