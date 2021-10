Homme, Femme : un dictionnaire italien change les définitions

Le site Web de Mondadori Education le présente comme « le vocabulaire de l’italien contemporain » et c’est précisément ce que Devoto Oli aspire à être.

Un vocabulaire « contemporain »

« Je ne pense pas que quiconque consulte un dictionnaire pour chercher les définitions d’Homme ou de Femme. Le vocabulaire, cependant – a souligné Serianni à l’Ansa, agence de presse italienne – n’est pas seulement une collection utile de mots et de définitions particulières ou difficiles, mais l’image d’un certain moment linguistique et reflète donc dans certaines phases le changement de signification de certains termes, comme cela s’est produit maintenant avec les définitions d’Homme et de Femme. »

En effet, le vocabulaire est un instrument qui photographie l’évolution de la langue et, avec elle, de la société. Défini par l’Ansa comme un « observatoire des changements de la langue italienne », le Nuovo Devoto-Oli, mis à jour annuellement, témoigne du « dynamisme, social plus encore que linguistique » de la péninsule. Ce qui intéresse les auteurs du dictionnaire, c’est la nouvelle sensibilité globale à des questions telles que l’environnement, l’écriture, mais aussi la pensée inclusive et l’égalité des sexes, ainsi que l’inclusion de néologismes technologiques et de termes anglais.

Une édition enrichie, papier et numérique

Serianni donne ensuite des précisions sur la forme du dictionnaire, disponible en version papier mais aussi numérique. Une application iOS et Android pour smartphones et tablettes est aussi proposée.

D’après le philologue, il s’agit d’« un dictionnaire qui veut vivre avec son temps et qui a donc pris aussi une forme éditoriale mixte : cette édition 2022 est donc aussi disponible sous forme papier, plus légère, et sous forme numérique à forte valeur stratégique, sur laquelle se concentrent la plupart des efforts de mise à jour, d’intégration et de développement d’applications, avec 40.000 mots et 50.000 définitions de plus, qui rendraient la version papier absolument lourde. »

Le Nuovo Devoto Oli 2022 est donc très riche : 75.000 entrées, 250.000 définitions, 45.000 locutions, 500 néologismes et sens nouveaux. Il est publié par Le Monnier et il compte 2.560 pages.

De nombreux mots parmi les 500 néologismes sont liés à la pandémie, au virus et aux différents types de vaccins, par exemple.

“Homme”, “Femme”, nouvelles définitions

Au total, plus de 500 mots d’usage courant ont nécessité une réécriture complète, en relation avec l’évolution de leur perception dans la société, notamment « casalingo » (domestique) et « amore » (amour).

Ainsi, au début du mot Femme, on lisait : « Individu féminin de l’espèce humaine : une belle femme ; une femme cultivée, élégante, raffinée ; chaussures de femme, vêtements de femme ; droits des femmes, émancipation » ; alors que dans l’édition 2022 on lit : « Être humain adulte de sexe féminin : chaussures de femme, vêtements de femme ; coiffeur pour femmes et pour hommes... »

Initialement il y avait aussi l’exemple du proverbe : « qui dit femme dit mal » (« chi dice donna dice danno »), expliqué comme « avoir une relation quelconque avec le sexe féminin entraîne des problèmes ensoi » et maintenant changé en « les femmes sont souvent la cause des problèmes (selon une vision misogyne typique de nombreux proverbes tombés en désuétude aujourd’hui) ». Des exemples aussi ont été ajoutés comme « femme d’affaires », « femme de science » et ainsi de suite.

La définition d’« Homme », ensuite, a maintenant été transformée comme suit : « Individu masculin adulte doté de fermeté, d’énergie, de courage ou d’autres qualités similaires, qui, selon un stéréotype traditionnel, sont considérées comme propres à un homme. »

crédits photo : Kenzie Kraft/ Unsplash