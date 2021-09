“Franco Libri”, l'histoire d'un bibliothécaire itinérant à Venise

Plus connu des Vénitiens sous le nom de « Franco Libri », il avait l’habitude, pendant sa retraite, de prendre avec lui, à San Basilio (Venise), des livres bien choisis, dont il était un grand connaisseur et qui étaient initialement destinés au pilon. Il les emportait pour les offrir aux citoyens, pas pour les vendre.

Avec les donations reçues en échange, il achetait d’autres livres qu’il offrait aux détenues de la Giudecca. Ces derniers étaient achetés dans différentes langues en fonction des besoins de chaque détenue de la prison de Giudecca, où il avait travaillé comme bibliothécaire.

Lire pour rendre la vie “plus acceptable”

Une fois à la retraite, il a commencé à collecter des livres anciens et oubliés et à les remettre en circulation, en les donnant, jouant ainsi un rôle fondamental de bibliothécaire itinérant et de diffuseur de culture. Grâce à lui, des milliers de personnes à Venise ont été initiées aux livres.

Dans une interview rapportée par Il Gazzettino il a expliqué ce qu’il considérait être sa mission : « Ce que je dois faire, c’est prendre des livres dans la langue et les amener “à l’intérieur [de la prison]” ; si je ne les amène pas, personne ne le fera. Dans les lieux fermés, la lecture est fondamentale. Pas tant pour s’échapper, comme on pourrait le dire avec humour dans ce cas, mais parce qu’on s’attache à quelque chose d’intéressant, non ? Quelqu’un qui est en prison ou à l’hôpital en a besoin, précisément pour rendre votre vie plus acceptable. »

L’amende et le soutien des citoyens de Venise

Né le 18 novembre 1951 à Venise, il est décédé à 67 ans le 5 septembre 2018 après une longue maladie. Il était devenu une figure très appréciée des Vénitiens : en effet, comme le raconte toujours Il Gazzettino, « lorsqu’en 2014 il a été condamné à une amende de plus de cinq mille euros pour ne pas avoir de licence de vente de livres et pour avoir occupé un terrain public, il a été soutenu par des milliers de signatures ». Il a gagné en 2016 en démontrant que son activité n’était pas à but commercial, et a recommencé à exposer ses livres.

Les artisans, les commerçants et les habitants qui avaient l’habitude de le rencontrer et de discuter dans le Campo San Basilio se sont souvenus de lui avec une installation métallique rappelant sa silhouette.