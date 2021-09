De l’intime à l'extime : Henri-Frédéric Amiel, défricheur de l'inconscient

Professeur de littérature et de philosophie, Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) est une figure intellectuelle genevoise et l’un des pionniers de l’écriture intime. En 1849, de retour à Genève, il devient professeur d’esthétique et de littérature française à l’Académie. Il y occupera plus tard la chaire de philosophie. Il laissera une œuvre littéraire modeste qui comprend des recueils de poésie, des balades historiques, des études sur Germaine de Staël ou encore Jean-Jacques Rousseau et le populaire «Roulez tambours», un chant patriotique.

Lorsqu’il meurt en 1881, Amiel laisse un monumental journal de 17.000 pages tenu durant plus de 40 ans, dont le manuscrit est aujourd’hui conservé par la Bibliothèque de Genève. Document patrimonial d’exception et objet culturel unique, le «Journal» est un instrument clé pour appréhender l’histoire genevoise du 19e siècle.

Surtout, le «Journal » nous offre un prisme pour explorer l’histoire du journal intime et les pratiques contemporaines d’expression de soi. À l’ère numérique, les identités s’inventent, façonnant un moi corrigé des imperfections. L’intime devient extime.

Épisode#1 Amiel : Sismographe du moi

Comment un personnage banal devenu un professeur sans envergure à l’issue de la Révolution fazyste développe un journal intime d’une ambition sidérante où il ausculte, sans fard, son intimité, ses inconstances, comme son échec à trouver femme.

Intervenants : Michel Braud, Corinne Chaponnière, Paule Hochuli, Bernard Lescaze, Daniel Maggetti, Danièle Tosato, Luc Weibel.

La diffusion s'effectuera dès le 27 septembre à cette adresse et sur toutes les plateformes de streaming de podcasts. Le projet a été produit par la Bibliothèque de Genève, sous la direction de Jorge Perez et une réalisation par Chahut Média

Publication des autres épisodes :

#2 : 18 octobre L’homme sans solution

#3 : 8 novembre Écriture intime: une aventure souterraine

#4 : 22 novembre S’écrire soi-même, se livrer à d’autres

#5 : 13 décembre L’écriture intime à l’âge du 2.0