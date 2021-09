Une nouvelle histoire de Tennessee Williams publiée pour la première fois

« Il lui avait semblé chaque été que les visages durs et doux des ouvriers le long des voies étaient à chaque fois un peu plus durs que la fois précédente et un peu moins doux », pense-t-il en se rendant à Rome en train. « Mais cette fois, c’était la première fois que, de temps en temps, d’un groupe occasionnel, une voix s’élevait contre les entraîneurs qui passaient sur un ton qui ne pouvait pas être confondu avec un ton amical. »

Un texte inédit de 1952 de Tennessee Williams, The Summer Woman, vient d'être publié pour la première fois cette semaine dans le magazine américain, The Strand. Le texte oublié a été retrouvé dans les archives de la bibliothèque Beinecke Rare Book & Manuscript de l’Université de Yale. Il suit un universitaire américain qui visite Rome chaque été pour poursuivre sa relation avec une prostituée italienne. Au fur et à mesure que les années passent dans l'immédiate après-guerre, il constate que l’hostilité envers les Américains grandit.

Le protagoniste de Williams entend des appels de « coco », qui « représentait le soi-disant coccobacille que ses compatriotes ont été accusés d’avoir utilisé comme arme de guerre en Corée », et voit les mots « Go Home, Yanks ! » en graffitis sur les murs. « Il vaudrait mieux, oui, peut-être serait-il plus judicieux même de ne pas sortir de la gare, mais de tourner ses talons effrayés et de prendre le prochain train vers le nord, de rentrer à Paris, loin de ce ciel blanc frémissant de chaleur et de ces gens perdus qui avait espéré quelque chose, et ont été à nouveau déçu comme toujours », pense-t-il.

Un amoureux de l'Italie (et des Italiens)

Un texte puisé dans le vécu du dramaturge qui retournait régulièrement en Italie, à l’image du personnage principal de son récit. « Il y avait le soleil et il y avait les Italiens souriants », écrit l’auteur de La chatte sur un toit brûlant (traduit par Pierre Laville aux éditions Robert Laffont) dans ses mémoires. On retrouve cet amour de l’Italie chez son personnage, et cette hostilité antiaméricaine qui monte à chaque nouveau retour dans la belle ville de Rome, semble venir du vécu même de Williams.

Andrew Gulli, rédacteur en chef du Strand, a déclaré qu’il n’avait « aucune idée de pourquoi Williams n’a pas publié un si bel article… C’est l’un des nombreux mystères littéraires qui m’ont fait me gratter la tête ».

Avant d’ajouter, « Avec quelques traits larges, Williams évoque la beauté du pays et la véritable gentillesse de ses habitants, tout en établissant magistralement des parallèles clairs entre la relation saisonnière du protagoniste américain avec une prostituée italienne et les enchevêtrements américains à l’étranger — tous deux en proie à des conflits, du ressentiment et de la désillusion. »

Williams a également exploré l’Italie et ses habitants dans la pièce La Rose tatouée (traduit par Daniel Loayza aux éditions Théâtrales), sur une immigrante sicilienne, et dans le roman Le Printemps romain de Mrs. Stone (traduit par Jacques Tournier aux éditions La Découverte), sur une beauté américaine vieillissante qui décide de déménager à Rome.

Robert Bray, directeur fondateur de la Tennessee Williams Annual Review, a déclaré à l’Associated Press que Williams était « amoureux de la sexualité qui exhalait des jeunes hommes italiens et des relations plus faciles entre les hommes en Italie qu'aux États-Unis, plus contraintes ». Son partenaire Frank Merlo était d’origine sicilienne.

Via : Guardian

Crédits : Library of Congress, Prints and Photographs Division, NYWT&S Collection, [reproduction number, e.g., LC-USZ62-90145]