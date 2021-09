Pénurie de papier : la crise préoccupe les éditeurs américains

Une enquête de ActuaLitté avait souligné les actuelles inquiétudes de toute la chaîne du livre en France, avec cette interrogation aigre-douce, pourra-t-on imprimer les exemplaires du prix Goncourt. En cause, des retards accumulés dans les livraisons de papier, laissant poindre un risque de pénurie.

Guillaume Le Jeune, président de l’association Culture Papier, ne voyait pas d’amélioration pour le second semestre. « La hausse des prix de papier pourrait continuer, notamment au 1er semestre 2022, en regard de la situation actuelle — et du point de départ de ladite situation. À savoir que les prix du marché étaient tombés à un niveau trop bas pour que les producteurs puissent continuer leur activité de façon pérenne. » Les temps devenaient particulièrement troublés, pour l’approvisionnement, mais quand on est éditeur, « il faut attacher sa ceinture, la situation est vraiment chaotique ».

Outre-Atlantique, l'angoisse monte

Une semaine plus tôt, les éditeurs du Québec avaient tiré la même sonnette d’alarme, et peu de temps après, leurs confrères allemands opéraient le même constat. La réalité d’une crise mondiale du papier pour l’impression de livre se profilait, doucement, mais sûrement. Avec, paradoxe, comme premier concurrent, les cartons utilisés en masse pour des livraisons de commandes passées en ligne — lesquelles avaient explosé en 2020.

Cette fois, ce sont les Américains qui font part de leurs inquiétudes. Et les mêmes conséquences ont pour origine les mêmes causes : la production de papier pour l’emballage, les choix des industriels qui se tournent vers la production de cartons. Début juillet, le magazine professionnel Publishers Weekly évoquait les premières angoisses de l’industrie. Le vice-président du développement de Book International, David Hetherington, assurait qu’une pression jamais vue sévissait dans toute la chaîne d’approvisionnement.

Ports encombrés en Chine, manque de chauffeurs pour les camions, comme en Angleterre — et de remorques pour les entreprises — et hausse des prix des conteneurs et des compagnies de fret maritime… les éditeurs américains allaient faire face à des réalités économiques et logistiques complexes.

« Bien que les défis soient importants, nombre d’entre eux sont surmontables, mais il sera obligatoire d’opérer des changements dans la chaîne d’approvisionnement », indiquait Hetherington. Premier impératif, juste avant les vacances : raccourcir les chaînes d’approvisionnement autant que possible.

Mais début septembre, la pénurie de papier revenait à la charge pour les éditeurs, avec des retards d’expédition repoussant les sorties de l’automne au début de l’année prochaine, note le Washington Post. Avec pour conséquence directe que l’offre papier se réduisant, les éditeurs se précipitent pour faire du stock chez leurs imprimeurs.

Certains professionnels redoutent d’ailleurs un phénomène similaire à celui de 2018, où un seul blockbuster — Becoming, de Michelle Obama — avait retardé l’impression de plusieurs mois pour l’impression d’ouvrages moins bankables. Sauf que la version 2021 de cette situation aurait une ampleur nettement plus grande.

Avec, pour corollaire, que les maisons et les groupes auront une facture plus douloureuse à payer.

crédit photo painezhang CC 0