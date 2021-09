Angleterre : de la pénurie de transporteurs au risque de point mort en librairies

Le Groupe AUZOU fait l'acquisition de la marque Les Jouets Libres, entreprise française de jeux et jouets en bois fabriqués en France. Les Jouets Libres est une maison familiale dirigée par Julien Guichard spécialisée dans le jouet pour enfant, notamment en bois et les jeux évolutifs. La marque possède tous les atouts et les valeurs pour rejoindre AUZOU : un made in France très qualitatif, des jouets intelligents et 100% jeunesse, et un véritable soin porté au développement de l'enfant par le jeu et la création.