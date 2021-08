Québec : une augmentation inévitable du prix des livres ?

Le Québec a connu en 2020 une troisième consécutive avec une diminution du chiffre d’affaires global qui concerne le marché du livre. Une situation qui s’expliquait, entre autres, par la baisse des ventes de livres neufs, directement par les éditeurs. Et ces derniers n’ont pas fini de souffrir, avec une augmentation du prix de vente des livres dans le pays — qui semble à présent inévitable.

« C’est sûr que ça va monter », a déclaré Martin Brault, cofondateur de la maison d’édition La Pastèque. « C’est déjà commencé : j’ai augmenté quelques titres de 1 ou 2 $. Rien de radical — je veux garder des prix très compétitifs —, mais le coût du transport est doublé présentement. Le papier a augmenté. L’impression aussi, c’est phénoménal. Tout a augmenté… »

En effet, comment absorber autrement l’inflation des frais de production ? Il en va de même pour les livres imprimés en Chine — qui représentent parfois une importante partie de la production pour certains éditeurs. « Il y a un an, faire venir un conteneur plein de livres d’Asie, ça coûtait environ 3500 $ US », a expliqué l’éditeur des Malins, Marc-André Audet. « En ce moment, c’est autour de 25.000 $ US. Et on nous dit que ça peut encore augmenter. »

Une montée des prix de livraison, qui se couple à des problèmes récurrents d’approvisionnement. « Je travaille avec une usine en Malaisie, ils ont eu des cas de COVID, l’usine a fermé, ça a retardé l’impression de La scène de Maya [d’Isabelle Arsenault]. J’ai deux livres où il y a eu des cas de COVID sur les bateaux qui les transportaient », a expliqué Brault.

Pour quelques dollars de plus

Et pour envenimer les choses, les imprimeries ne sont pas plus épargnées. Bien que les demandes d’impression explosent, impossible de suivre la cadence — et le manque de personnel n’est qu’une partie des causes.

André Gauvin, patron de l’imprimerie Gauvin, pointe une amélioration de 35 % de ses chiffres de vente par rapport à l’année dernière, sans pour autant réchapper à cette hausse des coûts de production. En particulier, note-t-il, celui du papier recyclé, qui pose aussi des problèmes de temps de livraison, en provenance d’Europe ou d’Asie : « Je n’ai pas le choix, j’applique les nouveaux tarifs sur les nouveaux lots de papier. Certains ont augmenté de 10 à 15 %. »

Pourtant, la directrice générale Karine Vachon à l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) cherche à rassurer, tant bien que mal : « Je n’ai pas entendu de discussions annonçant des hausses de prix, et ce, même si le prix des livres est demeuré très stable depuis très longtemps, surtout si on le compare aux autres objets de consommation. »

D’autant que, malgré les soucis rencontrés, l’édition québécoise semble se maintenir à flot. En témoigne le succès toujours retentissant de la fête du 12 août, la journée J’achète un livre québécois, qui promeut la culture dans les librairies du pays. Pourtant, certains livres n’auront pas été livrés à temps : pour la maison d’édition La Pastèque, Truffe, signé par Fanny Britt et Isabelle Arsenault, a malheureusement raté le coche…

Source : Le Devoir

Crédits photo : Rey Seven / Unsplash