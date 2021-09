Thom Yorke et le graphiste de Radiohead, Stanley Donwood, publient deux livres

Kid A Mnesia et Fear Stalks The Land! viendront tous deux accompagner les réjouissances de fin d'année autour des deux albums cultes du début des années 2000 du groupe Radiohead.

Le premier, un beau-livre, réunira le travail commun de Thom Yorke et Stanley Donwood, datant de cette période. Les deux hommes ont en effet énormément produit, avant et pendant l'élaboration des deux albums, effectuant de petits croquis et d'immenses fresques, en passant par des collages ou des œuvres numériques.

Des centaines d'éléments se télescopent dans ces réalisations, des minotaures aux hélicoptères, en passant par de monstrueux génocides, des pylônes électriques ou encore des volcans en éruption.

Fear Stalks The Land!, pour sa part, se présente comme un livre au format et au prix plus accessibles, et réunira les écrits de Donwood et Yorke. Il permettra également de suivre le processus créatif et les échanges des deux hommes, qui développent à la fois la musique et l'identité graphique du groupe Radiohead.

Les deux ouvrages seront publiés par Canongate, en version originale, au mois de novembre prochain.