Plus indépendants et polyvalents : un état des lieux des professionnels de la correction

L'Association des correcteurs de langue française, créée en 2018, s'est lancée dans une cartographie des métiers de la correction, afin de mieux connaître les parcours, compétences et besoins des professionnels. Un questionnaire en ligne a été diffusé pendant quatre mois, auquel 490 personnes ont répondu entre mars et juin 2020.

La période était particulièrement bouleversée, puisque marquée par les débuts de la pandémie mondiale du coronavirus : sur ce point particulier et ses conséquences pour les professionnels de la correction, l'ACLF a consacré une autre enquête, dont les résultats sont disponibles à cette adresse.

83 % des participants à l'enquête sont des femmes, et les tranches d'âge sont également représentées, avec un tiers entre 20 et 40 ans, un tiers entre 41 et 50 ans et un tiers entre 50 et 70 ans. La répartition géographique de toutes les répondantes fait état d'une concentration, attendue, en Île-de-France.

En termes de formation, les correctrices et correcteurs sont très diplômés : « [L]a moitié a un bac +5 ou plus (48 %). Les autres ont des niveaux bac +4 (22 %), bac +3 (15 %), bac +2 (9 %), bac (5 %) et BEP-CAP (1 %) », révèle l'étude de l'ACLF.

Si 58 % des répondantes ont suivi une formation spécifiquement liée à la correction, une part non négligeable n'avait donc pas choisi cette voie initialement. En effet, environ 80 % des répondantes ont exercé une autre profession antérieurement. Parmi ces métiers : « assistantes ou chargées d’édition (7 %), éditrices (6 %), rédactrices ou réviseuses (5 %), ou encore traductrices (4 %) — soit un total de 22 % —, devant l’enseignement (plus de 16 % des correctrices en reconversion) et le secrétariat (8 % étaient secrétaires auparavant) ». La moyenne d'âge d'entrée dans le métier est de 35 ans.

Indépendance et multiplication des tâches

L'indépendance est devenue le statut majoritaire des correctrices, avec un recours à l'auto et à la micro-entreprise, devant le salariat. « Des transformations structurelles propres au domaine du livre et de la presse expliqueraient que les correctrices soient de moins en moins intégrées dans les entreprises : recompositions éditoriales ; choix budgétaires ciblés ; associations de maisons en grandes entités ou rachats ; fusion de certains corps de métier ; abondance et surcharge de la production éditoriale », avance l'ACLF pour expliquer cette situation.

Les correcteurs indépendants cumulent le plus souvent plusieurs activités, et ont parfois choisi ce statut à dessein. Pour d'autres, il est une condition sine qua non pour obtenir des missions. Au sein des correctrices salariées, 21 % sont en CDI, 11 % en CDD et 3 % en CTT (contrat de travail temporaire, c’est-à-dire signé avec une agence d’intérim).

La multiplication des tâches et la polyvalence des correctrices, un phénomène déjà observé, se trouve confirmé par l'enquête de l'ACLF. 89 % des répondantes déclarent réaliser de la correction d'épreuves, 75 % la préparation de copie, 36 % la révision de traductions.

Réécriture et rédaction (78 %), suivi éditorial (39 %), secrétariat de rédaction (37 %) et mise en page (6 %) font partie des autres tâches réalisées, qui ne relèvent pas de la correction.

« On observe un élargissement des tâches assurées par les correctrices tout au long de la chaîne de l’écrit : elles sont notamment près de 10 % à toucher au graphisme et à la mise en page », note l'ACLF, qui s'interroge bien sûr sur la volonté des correctrices et correcteurs d'embrasser cette situation, ou non...

Les résultats complets de l'enquête sont disponibles ci-dessous.

Photographie : illustration, Jacqui Brown, CC BY-SA 2.0