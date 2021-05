Situations contrastées pour les correcteurs professionnels, en 2020

47 adhérents de l'association ont répondu aux questions de l'enquête, ouverte du 10 au 31 janvier dernier. Parmi ces participants, des profils très variés, avec deux tiers d’indépendants et environ un tiers de professionnels exerçant plusieurs activités, dont la traduction. Deux tiers des répondants travaillent avec des maisons d'édition et des particuliers, et la moitié ont commencé leur activité de traduction il y a moins de 5 ans.

23 répondants signalent une baisse d'activité en 2020, et 8 d'entre eux soulignent que leur activité n'a pas retrouvé le niveau d'avant 2020. 17 répondants indiquent que leur activité n'a pas évolué ou a évolué à la hausse, pour 9 d'entre eux.

« On n’observe pas de lien de causalité entre l’ancienneté dans le métier et la baisse d’activité liée à la crise : les cas de figure sont variés (baisse durable d’activité, baisse ponctuelle, pas d’évolution…) chez les répondants les plus expérimentés comme chez les plus novices », indique l'ACLF, qui ne relève pas de schéma non plus selon les secteurs d'activité.

Seuls 20 répondants sur 47 indiquent avoir pu bénéficier d'aides publiques face au ralentissement de l'activité, en premier lieu via le fonds de solidarité pour les indépendants. L'aide exceptionnelle de la CIPAV ou de l'Urssaf intervient ensuite, devant des exonérations ou réductions de cotisations, puis le chômage partiel.

La principale difficulté pour les répondants, dans l'obtention de ces aides, aura été de prouver la baisse de leur activité, justement, ou encore les critères trop sélectifs pour ces dispositifs. « 17 répondants ont fait état de difficultés pour se renseigner sur les aides disponibles selon leur statut ou pour demander un soutien financier ; il s’agit aussi bien de personnes qui ont pu toucher une aide pendant la crise sanitaire que de personnes qui n’ont rien obtenu (ou rien demandé) », souligne l'association.

Interrogés sur leurs sentiments sur l'avenir, les professionnels de la traduction sont partagés entre l'espoir et la crainte, et certains regrettent évidemment un statut peu protecteur dans ce type de situation...

« En tout état de cause, il faudra renouveler cette démarche d’observation au début de 2022 pour mesurer l’évolution à long terme des effets de la crise sanitaire et économique sur les professionnels de la correction », conclut l'ACLF, qui ne dissimule pas sa crainte de voir les conséquences de la crise particulièrement sensibles pour les plus précaires, au sein de la profession.

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

