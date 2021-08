Une collection de livres en grands caractères, pour rendre la lecture plus accessible

Les éditions À vue d’œil et Voir de Près, proposent déjà via leur site internet et leurs catalogues, et dans les rayons de la Librairie des Grands Caractères, des livres adaptés pour la malvoyance : ils sont mis en page avec une police de caractères de taille 16, 18, 20 ou 22 (1 cm de haut) sans empattements, un interlignage et une approche entre les mots et les lettres importants, et une impression contrastée sur un papier opaque légèrement ivoire.

Dans le souci constant d’améliorer l’accessibilité de leurs ouvrages, le caractère typographique Luciole a été adopté, spécialement conçu pour les personnes malvoyantes par le studio typographies.fr en collaboration entre le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle.

Ces mises en page, initialement pensées pour les déficients visuels offrent aussi une accessibilité précieuse pour les personnes ayant des troubles DYS ou divers troubles cognitifs.

Selon leur charte éditoriale et au format unique de 15,6 x 24 cm, 101 titres seront proposés dans le premier numéro du catalogue jeunesse des éditions Voir de Près, ainsi que dans les rayons de la Librairie des Grands Caractères dès le 6 septembre.

Librairie des Grands Caractères

Ce nouveau catalogue, annoncé le mois dernier, rassemblera donc des livres pour les enfants de 6 à 12 ans ; des ouvrages de littérature française et étrangère pour les adolescents ; une édition complète des Fables de La Fontaine pour les lycéens, et une édition abrégée pour les plus jeunes ; et enfin, plusieurs pièces de Molière, qui inaugureront une section théâtre dans la perspective de l’année Molière en 2022. Un programme éditorial, qui s’enrichira tout au long de l’année scolaire 2021-2022, d’ores et déjà esquissé pour les trois prochaines années.

Parce que la réussite de l’intégration scolaire et sociale, puis professionnelle, passe par l’accès à la culture en général et à la lecture en particulier, les éditions Voir de Près et la Librairie des Grands Caractères ont à cœur de faire découvrir aux familles, enseignants, thérapeutes et acteurs de l’école inclusive ces éditions accessibles pour les enfants déficients visuels, ainsi que pour ceux qui, plus généralement, ont des difficultés d’apprentissage.

Le catalogue est à découvrir ci-dessous :