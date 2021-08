Camus et Casarès, Georg Trakl et Baudelaire au Festival international de la littérature

En 2020, œuvrant avec les mesures en place et les contraintes, le FIL a été l’un des rares festivals à avoir pu présenter plusieurs spectacles vivants lors de la brève réouverture des salles, mais également des propositions artistiques dans l’espace public, des créations numériques originales et des échanges virtuels.

Depuis sa création, le « FIL se veut une bibliothèque vivante. Plus de 5000 écrivains et artistes de toutes disciplines, de toutes générations et de tous horizons, ont participé au fil des ans à plus de 1000 manifestations qui auront permis à quelque 300 000 festivaliers littéraires de redécouvrir des auteurs connus, d’en découvrir de nouveaux, et ce, dans des formes réinventées, audacieuses et originales. »

Le FIL c’est tout d’abord dix jours de fête annuelle des mots qui se déroulent sur le territoire montréalais.

« La contribution exceptionnelle du FIL à la professionnalisation de ce que nous nommons dorénavant les “arts littéraires” est reconnue et saluée par ses pairs. Lieu unique de création, d’expérimentation et de circulation de spectacles littéraires, le FIL offre en effet son soutien, à la fois artistique et financier, à de nombreux écrivains et artistes en leur permettant de travailler avec des professionnels des arts de la scène (metteurs en scène, concepteurs, équipe technique, etc.). »

C’est aussi maintenant un évènement qui rayonne tout au long de l’année, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois et de plus en plus à l’étranger.

« Lieu de démocratisation de la culture avec ses nombreuses activités à prix abordable ou gratuites, le FIL permet une plus grande accessibilité à la littérature pour tous les citoyens, et ce, sans que ne soit sacrifiée la qualité des textes qui y sont discutés, mis en scène, en musique, ou en images. »

Parmi les nombreuses manifestations littéraires qui auront lieu pendant 10 jours dans les salles montréalaises, à l’extérieur et en ligne, trois spectacles sont vivement attendus sur scène ; trois créations inspirées par des écrivains et écrivaines du Québec et d'ailleurs qui portent un regard sur d’autres auteurs et autrices promettant ainsi des rencontres inédites avec les mots.

La création Je t’écris au milieu d’un bel orage

Dany Boudreault plongera dans la longue et sublime correspondance d’Albert Camus et de l’actrice Maria Casarès pour en faire résonner sa propre lecture.

Le festival s’ouvrira avec la correspondance qu’Albert Camus et Maria Casarès ont entretenue pendant 15 ans (Correspondance (1944-1959), Gallimard, 2017). Sur fond de vie publique et d’activité artistique, ces lettres révèlent l’intensité de leur relation intime, nourrie du manque et de l’absence autant que de la brûlure du désir, de la jouissance des jours partagés, des projets communs et de la quête du véritable amour, de sa formulation parfaite et de son accomplissement. C’est sa propre lecture de cette matière incandescente que Dany Boudreault a eu envie de faire entendre. En collaboration avec Maxime Carbonneau, il signera une mise en scène littéraire et théâtrale des échanges épistolaires entre ces deux amants célèbres, à qui Steve Gagnon et Macha Limonchik donneront corps et voix, avec l’accompagnement musical de Jesse Mac Cormack.

Théâtre Outremont

Vendredi 24 septembre à 20 h

Samedi 25 septembre à 20 h

La création Rêve et Folie de Georg Trakl

Brigitte Haentjens proposera une incursion dans l’œuvre Rêve et folie de Georg Trakl, poète hors norme au génie fulgurant.

Le FIL présentera la nouvelle création de Brigitte Haentjens : une exploration radicale de Rêve et folie de Georg Trakl, poète austro-hongrois expressionniste, rongé par l’angoisse et la souffrance. Mort d’une overdose de cocaïne à 27 ans, alors qu’il était mobilisé comme pharmacien soldat sur l’un des fronts les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale, cet écrivain de la transgression laisse derrière lui une œuvre brève, violemment lyrique, urgente, lacérée d’ombres et de lumières. Sébastien Ricard, fidèle complice de la metteure en scène, incarnera en solo ce poème au long souffle et à la beauté empreinte d’étrangeté et de noirceur. Traversée par les images vidéo du cinéaste Karl Lemieux et la musique du compositeur Roger Teiller-Craig, cette création est une avancée vertigineuse jusqu’aux confins du langage et de la chair.

Cinquième Salle de la Place des Arts

Samedi 25 septembre à 19 h

Dimanche 26 septembre à 15 h

Dimanche 26 septembre à 19 h

Lundi 27 septembre à 19 h

Les représentations seront toutes suivies d’une discussion avec les artistes.

La création Le Salon de Madame Baudelaire

Pour sa part, Serge Lamothe rendra hommage à Charles Baudelaire – dont l’année 2021 marque le 200e anniversaire de naissance – à travers la relation passionnée qu’a entretenue le poète maudit avec sa muse, Jeanne Duval.

AUTEUR : Anniversaire de Baudelaire : 200 ans, une poésie toujours sulfureuse

Impossible de ne pas souligner cette année le 200e anniversaire de naissance de Charles Baudelaire. Si cette figure immortelle est l’une des plus notoires de la poésie française, sa relation ardente avec Jeanne Duval, sa muse d'origine haïtienne, principale inspiratrice de son œuvre Les Fleurs du mal, demeure encore peu connue. Dans un texte inédit, l’écrivain Serge Lamothe pose un regard sur ce couple improbable, auquel s’oppose la bonne société au XIXe siècle. Il y raconte cette histoire d’amour entre le poète dandy, vivant comme un paria persécuté par la censure, et cette descendante d’esclave, femme libre mais victime de préjugés et confinée alors à la représentation d’un exotisme convenu. Dans une mise en lecture d’Alexis Martin, Emmanuel Schwartz, Marie-Madeleine Sarr et Martin lui-même porteront ce récit, magnifique exemple de courage et d’émancipation, entrelacé d’extraits de l’œuvre de Baudelaire.

Théâtre Outremont

Mercredi 29 septembre à 20 h

Jeudi 30 septembre à 20 h

Pour ces trois créations, les billets sont d’ores et déjà en vente. Le dévoilement complet de cette 27e édition aura lieu le 24 août prochain.

Ce prédévoilement annonce déjà des rendez-vous vibrants entre artistes, écrivains (et écrivaines) et festivalier (festivalières), qui se retrouveront cet automne au cœur de ces espaces de souffle et résonance, à la fois immenses et intimes, que convoquent les œuvres littéraires et que le FIL fait se déployer chaque année.