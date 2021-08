Étude : quel chanteur a le plus de vocabulaire ?

La mélodie est une part importante du plaisir lié à la musique, oui, mais celui-ci n’est-il pas décuplé lorsque les paroles d’une chanson parviennent à nous transporter ? Wordtips nous dévoile, avec une étude bien particulière, quels sont les artistes les plus loquaces. Grâce à une analyse de 17.667 chansons interprétées par 156 artistes, les résultats des chanteurs qui utilisent « les mots les plus uniques pour 1000 mots » sont tombés…

La diversité reste l'exception, relèvent les résultats. En effet, certains chanteurs aiment rester simples et même très répétitifs. À l’inverse, d’autres puisent dans la richesse de leur langue pour créer des œuvres foisonnantes de vocabulaire. Certains auteurs-compositeurs-interprètes, comme Patti Smith ou Nick Cave, ont ainsi bâti leur carrière avec des chansons où qualité musicale et richesse verbale vont de pair.

En effet, Patti Smith a utilisé 2669 mots différents sur un nombre total de mots de 12.291 : avec en tout 217 mots uniques pour 1 000 mots, elle est l'artiste avec le plus grand vocabulaire — et donc, grande gagnante de cette joute d’idiolecte musical !

Smith est suivie de Joni Mitchell et de Björk, avec respectivement 199 et 197 mots uniques pour 1000 mots. On remarquera sans difficulté que les chanteurs plus récents ne sont pas inscrits parmi les personnes au large vocabulaire – même si Billie Eilish a 169 mots uniques à son compteur. Un chiffre louable pour une jeune interprète qui a su, dès ses débuts, séduire toutes les générations.

En réalité, la différence globale observée par Wordtips n'est pas si importante : « Le vocabulaire moyen des légendes musicales est de 124 mots uniques pour 1000 mots contre 107 pour les stars modernes. »

Certains seront peut-être surpris de constater que Hank Williams, avec 167 mots, a plus de vocabulaire que le parolier Thom Yorke ; que David Bowie et Bob Dylan, aux chansons pourtant si différentes, sont au coude à coude avec 130 mots uniques ; et enfin, que les membres des Beatles n’avaient pas usé d’un éventail verbal si large, du haut des 96 mots de John Lennon et des 83 de Paul McCartney ?

En ce qui concerne les jeunes générations d’artistes, les chanteuses mènent le bal, plus nombreuses que les hommes dans le top 10 — avec Harry Styles qui parvient tout de même à se hisser à la seconde place…

Wordtips a aussi pris le temps de se demander quel artiste avait utilisé le plus de mots uniques au cours de sa carrière. Après des additions à droite et à gauche, qui donc connaît le plus de mots ? Les résultats sont sans appel : Bob Dylan gagne haut la main, avec 12.285 mots, suivi de près par Prince. Bien entendu, le nombre de chansons et la taille du catalogue a aussi son importance, pour ce compte.

Les dix chanteurs de ce dernier classement — qui concerne le plus large vocabulaire, sur l'ensemble des chansons — sont tous des légendes de la musique, avec une dominante masculine. Wordtips l’explique par le « grand nombre de chansons que les hommes de [leur] étude ont écrites ». Bien que les femmes semblent démontrer un vocabulaire plus large, c’est la quantité de chansons qui prime à la fin, donc.

On ne pourra s’empêcher de souligner l’exemple de Prince, avec un nombre total de 142.460 mots sur 479 chansons, qui arrive donc second au classement — en plus d’une créativité sans borne, lui qui a élargi le vocabulaire de la pop en inventant des mots comme « Superfunkycalifragisexy » et « Hundalasiliah »…

Enfin, la chanson avec les mots les plus uniques est The Murder Mystery de Lou Reed, enregistrée par The Velvet Underground, avec un total de 639 mots. Joli !

via Wordtips

Photographie : Patti Smith en 2012 (Man Alive!, CC BY 2.0)