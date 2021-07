Paris : des bibliothèques en grève contre le Pass sanitaire

Au lendemain des annonces d’Emmanuel Macron, la présidente de l’Association des bibliothécaires de France, Alice Bernard, faisait part à ActuaLitté des incohérences de la mesure : « Une bibliothèque, c’est un libre accès, sans contrôle à l’entrée : une ouverture à tout un chacun, sans filtrage ni discrimination. Le contrôle qu’induit le Pass sanitaire, niveau inclusion et liberté d’accès, cela ne va vraiment dans le bon sens. »

Moralité, pour échapper aux contrôles, certains établissements ont abaissé la jauge à 49 personnes — de quoi tomber sous la limite de 50 au-delà de laquelle le contrôle du Pass est obligatoire.





Préavis de grève

Pour autant, la publication du décret d’application du 19 juillet rend formelle la mesure : plusieurs documents deviennent impératifs pour l’accès aux établissements de lecture publique « lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes ».

Ainsi, on présentera, au choix :

Le résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement

Un justificatif du statut vaccinal (le fameux Pass sanitaire)

Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19

En réaction, plusieurs établissements parisiens ont décidé, ce 23 juillet, d’une fermeture pour protester. Et ce 24, six sont également fermés. Un collectif a également adressé une lettre ouverte à la maire de Paris, Anne Hidalgo. D’ailleurs, et plus globalement, les syndicats de la Ville appellent, ce 29 juillet à une grève, dénonçant les conditions dans lesquelles la mairie a mis en place ce système de vérifications.

Selon le texte, il s’agit de « contrôles contradictoires avec les missions des bibliothèques et la promotion de la lecture publique ». D’autre part, « la vaccination est plus faible chez les plus modestes, nos établissements doivent rester ouverts à tous-tes (avec port du masque, gel hydroalcoolique, respect des gestes barrières) ».

Les contrôles viennent ajouter aux tâches du service public, « qui seront plus lourdes même que les contrôles de jauges alors que le réseau des bibliothèques parisiennes continue à souffrir d’un manque chronique d’effectifs ».

Le préavis pour le 23 était déjà annoncé, et dans la foulée des mouvements sociaux à venir, l’intersyndicale invite « les collègues à faire grève à partir du jeudi 29 juillet ». Ainsi, le 23 juillet, les établissements suivants avaient fermé leurs portes : Assia Djebbar (XXe), Edmond Rostand (XVIIe), Crimée (XIXe), Maurice Genevoix (XVIIIe), Glacière (XIIIe) et Drouot (IXe).

Social Nec Mergitur indique que pour le 24, se sont ajoutés : Arkoun (Ve), Vaclav Havel (XVIIIe) et Goutte d’Or (XVIIIe), Marguerite Yourcenar (XVe) et Louise Michel (XXe). Rostand Sorbier et Assia Djebbar ont, elles, prolongé leur grève. La Goutte d’or avait déjà organisé une fermeture exceptionnelle, ce 22 juillet : « Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accès aux bibliothèques de prêt se fait désormais sur contrôle du Pass sanitaire ou sur présentation d’un test négatif de moins de 48 heures. Les enfants de 0 à 18 ans peuvent continuer d’accéder librement aux bibliothèques, dans le respect des gestes-barrière. À noter qu’à partir du 30 septembre 2021, les adolescents de 12 à 17 ans devront eux aussi présenter leur Pass sanitaire », pouvait-on lire sur le Facebook de l'établissement.

Louise Michel, pour sa part, explique sa démarche : « Chers vous qui nous fréquentez, la bibliothèque est fermée aujourd’hui pour cause de grève. Nous espérons en effet pouvoir bientôt vous accueillir avec une jauge et non le Pass sanitaire afin de rester un lieu ouvert à toutes et à tous. Merci de votre compréhension. »

À cette heure, aucune réaction de l’adjointe à la mairie pour la Culture, Carine Rolland pas plus que d’Anne Hidalgo.

Pass et vaccins

Des manifestations sont prévues sur tout le territoire pour protester contre l’extension du Pass sanitaire. D’autres dénoncent la vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Comme le rappelle Dossier familial, l’article L. 3111-1 du Code de la Santé publique conférerait les pouvoirs nécessaires au ministre de la Santé pour imposer l’obligation vaccinale.

« En cas de menace grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population », indique le texte.

La volonté politique est ici seule en jeu.

