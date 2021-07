Pass sanitaire obligatoire pour la BnF et la Bpi, dès le 21 juillet

Depuis 2013, ICv2 et Comichron, sites spécialisés respectivement dirigés par Milton Griepp et John Jackson, réalisent conjointement des études concernant les ventes de bandes dessinées et de romans graphiques. Leur analyse porte chaque année sur les bandes dessinées périodiques, les romans graphiques et les ventes numériques en téléchargement. Et celle de 2020 a mis en évidence l’explosion des ventes durant la pandémie, aux États-Unis et au Canada.