Dessiner Dante : de l'Enfer au Paradis, la divine comédie de la bande dessinée 

Classées non essentielles des débuts du confinement jusqu’à février 2021, les librairies auront perdu 3,3 % de chiffre d’affaires en 2020, selon leur syndicat. Si le click and collect a rapidement emboîté le pas au commerce traditionnel, jamais cette profession n’aura bénéficié d’un pareil éclairage. Au point de susciter des vocations… et des besoins de formation. Mais avec les distances qui s'imposaient.