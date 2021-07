Stéphane Marsan quitte ses fonctions de président de Bragelonne

Dénoncé pour des comportements et attitudes sexistes, dans le cadre d’un article diffusé par Médiapart, Stéphane Marsan a « quitté ses fonctions de Président et d’administrateur », indique le groupe Bragelonne dans un communiqué. Ce dernier ne fait nullement état des témoignages à charge contre l’éditeur, mais indique que les deux nominations sont effectives depuis le 24 juin dernier.

Ainsi, « les associés de la société Bragelonne ont entériné la nomination de Bernard Chaussegros en tant que Président ». De même, Claire Renault Deslandes a été nommée directrice de la publication. Bernard Chaussegros était déjà administrateur depuis août 2020 de Bragelonne, selon les informations officielles.

Toutefois, les révélations publiées dans la presse amènent le groupe à quelques précisions. Ainsi, il « confirme son engagement en faveur de la lutte contre toutes les formes de harcèlement et de discrimination en entreprise ».

Nous apprenons par la même occasion que « [d]ès la fin du mois d’avril, et en concertation avec le CSE, le groupe Bragelonne a pris la décision de missionner une société indépendante pour réaliser un audit qui devra évaluer les risques psychosociaux à l’intérieur de l’entreprise. Une enquête interne sera également lancée dans les prochains jours ».

Par l’intermédiaire de son avocat, Emmanuel Pierrat, Stéphane Marsan avait usé de son droit de réponse. « Je tiens à récuser tous les faits qui me sont imputés et à réfuter formellement toute accusation de harcèlement sexuel ou moral », indiquait-il fin avril. Et d’ajouter : « Je tiens à rappeler que je bénéficie pleinement de la présomption d’innocence. Je n’ai jamais été mis en examen, gardé à vue ou fait l’objet d’une enquête judiciaire et, en revanche, entends utiliser les moyens de droit nécessaires au profit des personnes injustement mises en cause. »

À ce jour, aucune plainte n'a été déposée, selon nos informations.

Médiapart, à l’origine des révélations, indique que dès le 30 avril, le Comité social et économique de l’entreprise avait fait état du malaise profond provoqué par ces accusations. Les élus du personnel avaient d’ailleurs mis au vote une résolution pour apporter leur soutien aux victimes : « Nous tenons à établir une nette distinction entre notre entreprise et les personnes qui la composent, et ne souscrivons pas à l’idée sous-jacente selon laquelle les allégations faites à l’encontre de Stéphane Marsan seraient dirigées contre l’entreprise dans son ensemble. »

La motion sera adoptée à près de trois quarts des voix. Pourtant, quelque deux semaines plus tard, les services de communication se voyaient proposer des éléments de langage comme : « Cet article de Mediapart est une tentative de déstabilisation de Bragelonne, à travers la figure publique que Stéphane Marsan représente en tant que président et éditeur historique de la maison, dont la réussite spectaculaire et durable a pu agacer. »

Dès le départ, la stratégie avait été de garder le silence, après la diffusion du droit de réponse.

Toutefois, les mouvements se sont poursuivis en interne : alors qu’un collectif de huit autrices brandissait une lettre pour appeler la structure à prendre ses responsabilités, un audit été envisagé dès la fin du mois de mai. Et validé dans un procès-verbal du 15 juin, lors de la réunion du CSE.

Rappelons enfin qu’un récent sondage mené auprès des professionnels de l’édition par Livres Hebdo a pointé que six personnes sur 10 avaient été concernées par des problématiques de harcèlement ou de sexisme sur leur lieu de travail.

Les chiffres devenaient confondants : 50 % de personnes ayant subi des remarques déplacées, 36 % des discriminations sexistes. 21 % font état de gestes déplacés et 10 % de harcèlement sexuel. Pour mieux le mesurer, il faut souligner les chiffres que l’IFOP avançait, dans une enquête de février 2018. L’institut rapportait que 32 % des femmes avaient été harcelées ou agressées sexuellement au sens juridique du terme, sur leur lieu de travail.

Deux nouvelles nominations

Bernard Chaussegros, est titulaire d’un diplôme d’Expert-comptable ainsi que d’un diplôme d’Economiste des Arts et métiers. Il découvre le monde des médias et de l’audiovisuel dans le cadre de ses missions de conseil. Il dirige de nombreuses entreprises du secteur au cours de cette période, prend la direction générale de la Société Française de Production en 2002, puis devient Président d’Euro Media France en 2011, le leader européen de prestations techniques audiovisuelles. En parallèle de ses activités au sein du groupe Euromedia, Bernard Chaussegros s’intéresse de près à l’émergence des nouveaux médias, en particulier les télévisions locales de la TNT.

Il est par ailleurs Président de PAREXI, société ayant pour vocation la maîtrise d’œuvre de parcs d’attractions en France et a notamment accompagné le projet « Le Parc Spirou Provence ». Bernard Chaussegros a été nommé par Bernard Laporte, président du Cercle des Soutiens du projet « France 2023 », pour accompagner le projet de candidature de la France comme pays organisateur de la Coupe du Monde de Rugby en 2023. Il siège au Conseil d’Administration de Bragelonne depuis 2 ans. Depuis le 1er janvier 2017, il est également expert judiciaire près la Cour d’Appel de Paris et près les Cours Administratives d’Appel de Paris et Versailles.

Claire Renault Deslandes, née en 1976, est diplômée du DUT Information-Communication de l’IUT Paris Descartes, et titulaire du Master 2 Droit, Économie et Gestion de l’audiovisuel, parcours marketing et Distribution de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Elle a débuté sa carrière aux éditions Baleine en 1997, en tant qu’assistante d’édition et directrice d’une collection de science-fiction. Après avoir travaillé aux éditions Cursives, Plon et Perrin, puis en tant qu’éditrice free-lance et directrice d’ouvrages pour des éditeurs de littérature, de théâtre et de manga, elle a rejoint le groupe Bragelonne en 2006 en tant que Directrice des traductions. En parallèle, elle a été directrice d’ouvrage et associée fondatrice des éditions Delpierre.

Au sein du groupe Bragelonne, elle a assuré la direction de Milady Graphics dès 2009, la Direction éditoriale groupe en 2010, puis la Direction de la publication numérique groupe en 2012, à laquelle se sont ajoutés le développement du pôle Jeux, puis la Direction de la Publication pour le pôle Image (Jeunesse, Comics, Manga et illustrés) en 2017.

