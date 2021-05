MeToo dans l'édition : “Nous avons pris la parole, pour celles qui ne le peuvent pas

La publication d'une enquête de Mediapart, en avril dernier, a déclenché un nouvel épisode #MeToo dans l'édition, cette fois directement tourné vers un éditeur. Le directeur du groupe Bragelonne, Stéphane Marsan, a ainsi été cité par de nombreuses femmes, autrices, collaboratrices ou anciennes employées, qui ont dénoncé un comportement « déplacé ».

Depuis ces témoignages, Stéphane Marsan a réagi par l'intermédiaire d'un droit de réponse, mais la société Bragelonne, de son côté, n'a pas communiqué publiquement sur le sujet. Ce mutisme a poussé plusieurs autrices à réagir publiquement, « pour mettre un peu de pression sur Bragelonne », nous explique l'une d'entre elles, Betty Piccioli.

Autrices d'un livre ou plus, publiés par les éditions Bragelonne ou une autre maison du groupe, elles demandent, dans une lettre ouverte aux administrateurs de la société, l'ouverture d'une enquête interne sur les comportements attribués à Stéphane Marsan.

« La lettre envoyée à Bragelonne souligne sans équivoque le fait que, à l’heure actuelle, une enquête sur les faits allégués devrait déjà avoir été entamée, en sollicitant à tout le moins les instances représentatives compétentes, à savoir l’inspection du travail et la médecine du travail. L'absence complète de réaction de la société Bragelonne laisse à penser que cette dernière cautionne les agissements de son président dans un cadre professionnel », indiquent les autrices, commentant un courrier accessible à cette adresse.

« Nous trouvons cela fou et symptomatique qu'aucune communication ne soit mise en œuvre de la part de Bragelonne, si ce n'est un mutisme révélateur », souligne Betty Piccioli. « À notre connaissance, Stéphane Marsan travaille toujours, il gère encore des projets d'édition. »

Droit moral et obligation de sécurité

« En tant qu'autrices, notre pouvoir réside dans une possible récupération de nos droits », nous explique Betty Piccioli. Rappelons que, dans le cadre d'un contrat d'édition, l'auteur cède les droits d'exploitation de son œuvre à l'éditeur jusqu'à 70 ans après sa mort : récupérer ses droits est une opération délicate, qui n'est normalement possible qu'en cas d'indisponibilité et de défaut d'exploitation d'un livre par son éditeur.

« Chacune des autrices a des contrats différents, selon les ouvrages, avec des clauses différentes selon les dates de signature. Nous nous sommes donc orientées vers le droit moral et l'obligation de sécurité qui incombe à l'éditeur » détaille Betty Piccioli. Arguant que cette obligation de sécurité concerne autant les autrices que les employées de la maison d'édition, la procédure entend pousser l'éditeur à une enquête interne.

#METOO: quelles obligations pour le groupe Bragelonne ?

Plusieurs juristes ont conseillé les autrices au préalable, mais les démarches de récupération des droits, si l'enquête n'est pas ouverte, s'annoncent délicates. « Toutefois, nous pourrons compter sur le soutien d'organisations et de syndicats d'auteurs prêts à nous aider, à nous accompagner juridiquement et peut-être financièrement. »

Betty Piccioli, comme Samantha Bailly, avait témoigné à visage découvert dans l'article de Mediapart : « Je suis personnellement proche de Samantha Bailly et Cécile Duquenne, je connaissais de nom d'autres autrices concernées, et nous nous sommes concertées longuement avant d'aboutir à cette démarche. » Mel Andoryss, Sabrina Calvo, Mélanie Fazi, Véronique Roméo et Marie Valente se sont aussi associées à cette dernière.

« Certaines de ces autrices n’ont jamais eu de problème avec Marsan, mais elles ont été gênées, elles n’ont plus voulu avoir quelque chose à voir avec lui ou avec Bragelonne », indique Betty Piccioli. « Nous avons aussi pris la parole pour celles qui ne le peuvent pas, ou ne peuvent pas se le permettre », précise l'autrice, qui compte plusieurs livres publiés par d'autres éditeurs dans sa bibliographie, et dispose déjà d'une renommée suffisante pour ne pas craindre de représailles professionnelles.

À ce titre, les autrices se félicitent d'un soutien affiché de certains éditeurs du milieu de la science-fiction/fantasy, « comme Actusf, qui a tout de suite pris notre parti », souligne Betty Piccioli.

La question en suspens reste bien sûr celle de la plainte devant la justice, « mais, dans les faits, peu de choses sont pénalement répréhensibles », estime Betty Piccioli. « Pour celles qui le sont, les personnes ne souhaitent pas forcément se lancer dans des démarches, et certains faits sont aussi prescrits. Pour ma part, je sais qu'une action en justice n'aboutirait pas, si je portais plainte pour une réflexion sur mon décolleté. »

Photographie : Journée Internationale des Droits des Femmes, Lausanne, 8 mars 2020 (Gustave Deghilage, CC BY-NC-ND 2.0)