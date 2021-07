La librairie “mieux armée que d'autres pour profiter de la croissance du e-commerce

Concurrent quand il représente 13 % des achats de biens et services, le e-commerce est devenu une option essentielle au cours de la phase pandémique option confinement de 2020. Depuis, qu’en est-il ? Si l’on blâme toujours Amazon pour sa force de frappe, le devenir des libraires et des disquaires serait lié à cette vente en ligne, si éloignée pourtant de leur ADN.

Pourtant, les librairies qui depuis une vingtaine d’années mangeaient leur pain noir ont retrouvé des couleurs face au géant américain. Si la catastrophe économique de 1001 libraires a refroidi bien des ardeurs, d’autres solutions se sont déployées : près de 1500 librairies sur les 3500 du territoire disposeraient de leur propre site de vente — ou sont référencées sur un portail collectif. Deux approches qui n’ont rien d’exclusif l’une de l’autre.

« La librairie est donc plutôt mieux armée que d’autres commerces de proximité pour bénéficier des fruits de la croissance du e-commerce, en dépit d’une situation économique toujours structurellement très fragile, en raison de la faible rentabilité du commerce des livres, ce qui peut constituer un frein à sa modernisation et donc à sa numérisation », relève le rapport.

La mission aura constaté qu’il existe encore un faible taux d’équipement technologique — site pour assurer la vente en ligne ou logiciel de gestion de stock pour simplifier les processus. Dans le même temps, il faut pointer que les problématiques ne sont pas que techniques : le temps pour gérer les commandes, l’organisation du travail, ou encore l’animation véritable d’un site de e-commerce sont relevées.

Les données collectées indiquent que, malgré cela, les librairies ont su, dans leur ensemble, « faire face à une demande massive du public, lequel a marqué spontanément et résolument son soutien au commerce de proximité ».

Et depuis novembre 2020, les répondants assurent qu’une nouvelle clientèle, habituée à internet, a désormais opté pour son libraire en ligne. Le click and collect a favorisé le lien entre numérique et commerce. Et le chiffre d’affaires réalisé sur janvier et février 2021 « s’est stabilisé à hauteur d’un montant significativement plus élevé que celui observé en 2019, laissant présager que cet usage pourrait être durable ».

La mission relève alors plusieurs points, comme autant de leviers pour favoriser l’essor de la vente en ligne :

un premier levier serait de poursuivre et d’intensifier les aides à la modernisation, en assouplissant les critères d’accès à celles-ci, afin de toucher des librairies qui n’ont pas encore d’équipement informatique suffisant pour offrir un service de vente à distance. C’est notamment dans le cadre des conventions conclues entre l’État, les régions et le Centre national du livre que ces aides pourraient être développées. Le coût de cette mesure en année pleine ne devrait pas excéder 2 M€ pour ce qui est de la part de l’État ;

les équipementiers informatiques devraient être soumis à une labellisation des outils logiciels qu’ils mettent à disposition des libraires, notamment en vue de garantir leur interopérabilité et leur adaptabilité lorsque ces outils contribuent à l’équipement des libraires pour leur activité de commerce en ligne ;

un retour d’expérience des libraires sur leur activité de vente à distance durant les périodes de confinement, sous forme d’un groupe de travail sous l’égide du ministère de la Culture, associant toutes les parties concernées, paraît nécessaire afin de perfectionner les différents outils dont ils ont pu percevoir les limites et sur lesquels des marges d’amélioration sont envisageables ; le ministère pourrait participer financièrement à ce chantier de modernisation des outils ;

compte tenu de l’importance soulignée par de nombreuses librairies de taille moyenne et petite sur les questions de charge de travail et d’organisation que soulève pour eux le développement d’une activité de vente à distance, des aides à l’emploi pourraient être mises en place (dans le cadre des conventions conclues avec les régions) pour apporter un soutien aux besoins temporaires exprimés par les libraires pour faire face aux exigences d’un service de vente à distance conforme aux attentes de la clientèle ;

des actions de formation à la vente à distance prenant en compte la spécificité du métier de libraire et la plus-value que celui-ci peut apporter à la clientèle, au-delà des techniques générales développées dans l’e-commerce, devraient également être proposées tant en formation initiale qu’en formation continue, les actuels programmes de formation étant assez sommaires sur ces questions.

Bruno Le Maire avait promis de débloquer des sommes significatives pour aider à installer les commerçants sur internet. Début novembre, il indiquait que 100 millions € seraient débloqués « pour accompagner les chefs d’entreprise dans leur digitalisation, via une aide directe ou un crédit d’impôt ». Objectif ? La digitalisation. Ainsi, « il faut que chaque commerce ait son site Internet ».

Depuis quelques semaines, une proposition de projet de loi, adoptée au Sénat, offre enfin une porte de sortie à l’impasse des frais de port pour les livres… Peut-être, après tout, le temps du net arrive…

Le rapport est à consulter et/ou télécharger ci-dessous :