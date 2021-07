En Italie s'ouvre la première bibliothèque d'aéroport

Il existe bien des précédents : une ouverte à Bologne, mais réservée aux employés de l’aéroport. Ou encore à Turin, lors du Salon du livre 2018, s’était créé un espace de book crossing, en partenariat avec la librairie Luxembourg. Mais quoi que bien présentée, l’offre restait modeste, et surtout, reposant sur les échanges entre voyageurs.

À Cagliari, on s’empare donc du meilleur des deux mondes : la bibliothèque est ouverte aux passagers et dotée d’un millier de volumes, donnés par des éditeurs et des particuliers. S’y retrouvent ainsi des livres de voyages, romans, livres jeunesse, en italien, mais aussi dans d’autres langues. En particulier, il y a cinq cents volumes destinés à l’opération book crossing : prendre un livre et en laisser un autre en échange.

Un projet inédit en Italie

L’objectif de cette structure est « d’unir et créer une relation entre les voyageurs et les habitants » comme explique à La Repubblica Renato Branca, PDG de Sogaer, la société qui gère l’aéroport. Une véritable bibliothèque existe en effet en Europe, à Amsterdam — « Un exemple ambitieux. Mais nous ne voulons certainement pas être en compétition... » — mais cette expérience est inédite en Italie.

Après avoir souligné les coûts réduits de cette opération, Branca précise : « Pour le catalogage, l’aménagement et le rapport avec le public, la Fondazione Siotto, très active dans la ville, nous a donné un coup de main, grâce à un accord. »

“Point de rencontre et d’échange culturel”

Au cœur de ce projet, il y a une attention particulière envers le passager, à qui un service supplémentaire est offert, pour prendre soin également de l’aspect culturel du voyage. En effet, des initiatives culturelles sont proposées comme l’exposition « Visioni concreti » d’Ermanno Leinardi et l’exposition de l’œuvre en basalte « Città futura », de l’artiste Pinuccio Sciola.

« Nous nous engagerons activement à faire de notre bibliothèque un point de rencontre et d’échange culturel, grâce aux diverses activités prévues, telles que des expositions et des présentations d’art, de photographie et d’artisanat. Nous offrirons également un espace pour les lectures publiques, les concerts et les auteurs qui souhaitent présenter leurs œuvres », a déclaré M. Branca lors de l’inauguration au site Sardegnareporter.

Le directeur général de l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Alessio Quaranta, a également exprimé sa satisfaction, toujours à Sardegnareporter : « Le redémarrage est fondamental pour nous tous, pour retrouver notre normalité de vie, de travail et de socialisation. Pouvoir le faire en compagnie d’un bon livre est une valeur ajoutée tant pour les voyageurs, qui peuvent trouver dans la bibliothèque un service qui améliore la qualité et l’expérience du voyage, que pour tous ceux qui, travaillant dans ces microcosmes que sont les aéroports, y passent de nombreuses heures de leur journée. Le voyage et la culture sont une combinaison de plus en plus présente dans les aéroports, lieux d’agrégation, où les personnes, les idées et les cultures se croisent et interagissent de manière naturelle et symbolique. »

Entre prêt et bookcrossing

Mais comment cela fonctionne ? « Les personnes qui font don d’un livre — rappelle Branca à La Repubblica — peuvent écrire ce qu’elles en ont aimé et laisser également une réflexion sur les lieux où il a été lu. Une sorte de carte postale... » Tout le monde peut prendre un livre en prêt et le rendre dans les quinze jours. La bibliothèque est ouverte tous les jours pendant deux heures, un horaire qui a vocation à être élargi en fonction des arrivées appelées à croître pendant l’été.

Pour l’instant, les prévisions sont positives : le 20 juin 2021, 10.446 passagers sont passés sur les seuls vols intérieurs, après une année difficile pour le trafic aérien en raison de la pandémie, qui a connu en 2020 « -75 % par rapport à 2019 », rappelle Alessio Quaranta, « et -98 % entre mars et mai 2020 ».

Branca se dit enfin confiant, même si les inquiétudes persistent : « Pour les vols intérieurs, nous sommes déjà revenus aux niveaux pré-pandémiques. Le marché international souffre, surtout le marché anglais qui est presque totalement absent : il était le troisième pour le trafic il y a encore deux ans, un écart qui se fait sentir. »

crédits photo : Sogaert