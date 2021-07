Nancy : Le Livre sur la Place ouvre ses portes à la Grèce

Il avait manqué aux visiteurs du salon, le chapiteau, cœur battant du Livre sur la Place retrouve sa superbe Place de la Carrière. Plus de 500 auteurs invités sur les stands des librairies de l’association « Lire à Nancy », co-organisateurs de la manifestation, auront la joie d’y retrouver leurs lecteurs.

Une édition internationale aux couleurs de la Grèce

À l’heure où voyages et rencontres se sont réduits comme peau de chagrin, Le Livre sur la Place a plus que jamais à cœur d’élargir son horizon à une littérature européenne. En 2021, il ouvrira pour la première fois ses portes à un pays invité et cette primeur, à l’occasion du 200e anniversaire de son indépendance, reviendra à la Grèce.

À travers les livres et le témoignage de dix auteurs parmi lesquels Rhéa Galanki, Christos Chomenidis (dans la sélection du Prix du livre européen pour Niki paru aux éditions Viviane Hamy) et Ersi Sotiropoulos, c’est le portrait d’un pays tout entier qui sera proposé aux visiteurs du salon.

Lors d’une soirée festive à l’Opéra national de Lorraine, les voix d’Anna Mouglalis et Nikos Aliagas se mêleront à celle du chanteur grec Stavros Siolas pour une lecture-concert sous le signe de la poésie et de la musique.

Un hommage sera également rendu à Vassilis Alexakis, Grand Prix du roman de l’Académie française, pour Ap. J.-C. (Stock), journaliste au Monde, dessinateur et cinéaste quinous a quittés le 11 janvier dernier à l’âge de 77 ans.

Tahar Ben Jelloun, son ami de toujours, et Laure Adler, la journaliste qui l’a tant de fois interviewé, évoqueront l’homme et l’écrivain dans un échange illustré de lectures d’extraits de ses ouvrages les plus emblématiques par le comédien Bruno Ricci.

L'ensemble avec la présence aussi d’auteurs anglo-saxons, puisque seront aussi au rendez-vous de grands noms de la littérature internationale : Jonathan Coe, Victoria Hislop, Lionel Shriver…

Une programmation hétéroclite pour tous

De l’auteur que l’on attend avec impatience de rencontrer à celui que l’on découvre au détour d’une visite sous le chapiteau de dédicaces, la programmation de cette nouvelle édition a été construite de manière à ce que chaque lecteur puisse y trouver son bonheur.

Les académiciens Goncourt, bien sûr, seront présents pour affirmer leur soutien précieux et prestigieux : Didier Decoin, Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor, Camille Laurens, Tahar Ben Jelloun, Philippe Claudel.

Parmi les 500 auteurs attendus, nous retrouverons également : Delphine de Vigan, Marie Darrieusecq, Marc Dugain, Cécile Coulon, Catherine Cusset, Jean-Christophe Grangé, Philippe Torreton, Valérie Tong Cuong, Bernard Minier, Sorj Chalandon, David Diop, Claudie Gallay, Philippe Jaenada, Nathacha Appanah ou encore Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

Des lectures seront aussi à l’ordre de la programmation avec notamment celle de Christine Angot qui lira à l’Autre Canal le vendredi 10 septembre à 19h30, des extraits de son tout nouveau roman Voyage vers l’Est (Flammarion).

Le Neuvième art s’invite !

Parce qu’il n’y a pas de frontière qui résiste au plaisir de la lecture, la bande dessinée s’invite dans la programmation et dialogue avec le roman au Musée des Beaux-Arts de Nancy où elle a désormais pris ses quartiers.

Jacques Ferrandez (Suites algériennes, Casterman) sera en conversation avec Azouz Begag (L’arbre ou la maison, Julliard) autour d’un pays qui leur ressemble, l’Algérie.

Aurélie Pollet (Les Espionnes racontent, Steinkis) invitera ses lecteurs dans les coulisses des services secrets.

Le dessinateur Jul viendra exposer ses 50 nuances de grecs (Dargaud), série dans laquelle il revisite avec humour la mythologie.

Sandrine Martin (Chez toi, Casterman) dialoguera avec Allain Glykos (Nikos Kazantzaki, Cambourakis), Christos Chryssopoulos (Méditerranée, amère frontière, Actes Sud)et Jean-Daniel Baltassat (Une folie de rêves, Calmann-Lévy) sur la thématique des frontières et de mondes qui se rencontrent.

Bienvenue aux jeunes lecteurs

De la pouponnière au lycée, ils sont nombreux chaque édition à participer au Livre sur la Place ; les jeunes lecteurs pourront cette année encore prendre part à de formidables moments d’échanges avec les auteurs.

Les Bibliothèques de Nancy donnent rendez-vous à plus d’une soixantaine de classes de la maternelle au CM2 avec « Place aux écoliers ». Les élèves participeront dans ce cadre à des ateliers et lectures avec des écrivains et illustrateurs jeunesse de la région et d’ailleurs.

Des prix littéraires attendus

Très attendus par les auteurs et les lecteurs, 7 prix sont chaque année remis sur le salon et couronnent les livres marquants de la rentrée littéraire et de l’année en cours :

Le Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux attribué à Pauline Dreyfus pour Paul Morand (Gallimard).

Le Prix Stanislas du meilleur premier roman de la rentrée présidé cette année par Franz-Olivier Giesbert sous le mécénat de Groupama.

Le Prix Ginkgo du Livre audio présidé par Thibault de Montalembert sous le mécénat de la Clinique Louis Pasteur Santé.

Le Prix Livre et Environnement de la Fondation Veolia (sélection disponible sur le site de la Fondation Veolia).

Le Prix des Libraires de Nancy – Le Point.

Le Prix de la Feuille d’Or de Nancy – Prix des Médias France Bleu Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est.

Une clôture prestigieuse

Le Livre sur la Place habitue depuis plusieurs années ses visiteurs à un final en beauté. Alors qu’Isabelle Adjani et Lambert Wilson clôturaient en duo et avec élégance en 2018 la 40e édition du salon, en 2019 et 2020 les derniers mots de la manifestation revenaient à deux fabuleuses actrices : Fanny Ardant et Juliette Binoche, plaçant de fait très haut la barre de la prochaine édition. Sans en dévoiler pour le moment l’identité, la personnalité qui cette année orchestrera la clôture se tient prête à relever le défi.