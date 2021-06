6 ouvrages sélectionnés pour le Prix Ginkgo du Livre Audio 2021 

Durant cette manifestation littéraire, plusieurs prix seront remis, dont le Prix Livre et Droits humains 2021 mais aussi le Prix Ginkgo du Livre Audio. Ce mardi 22 juin, le jury de cette récompense littéraire a annoncé sa sélection.

Voici les 6 ouvrages en lice :

Isabelle Carré, Du côté des Indiens, lu par l’autrice (Audiolib)

Sandrine Collette, Ces orages-là, lu par Marie Bouvet (Audiolib)

Delphine De Vigan, Les enfants sont rois !, lu par Françoise Gillard de la Comédie française (Ecoutez Lire)

Irène Frain, Un crime sans importance, lu par Marianne Denicourt (Lizzie)

François Morel, C’est aujourd’hui que je vous aime, lu par l’auteur (Ecoutez Lire)

Jean Teulé, Crénom, Baudelaire !, lu par Dominique Pinon (Ecoutez Lire)

Lancé en 2020 par Le Livre sur la Place et la Clinique Louis Pasteur Santé, Le Prix Ginkgo du Livre Audio récompense la version audio d’un roman français contemporain, paru au cours du premier semestre de l’année en cours.

Selon Le Livre sur la Place, « Le livre audio participe depuis longtemps à un accès à la littérature pour tous mais propose aussi une autre approche de la littérature. Grâce au talent de l’interprète, il peut donner un accès au texte en apportant des clefs de lecture encore inexplorée. »

Pour sa seconde édition, le jury sera présidé cette année par le comédien et metteur en scène de théâtre, Thibault de Montalembert. Si le jury reste le même qu’en 2020, autour de lui, 7 personnalités du monde de la littérature, des arts et des médias : Mohammed Aïssaoui (Le Figaro), Nathalie Broutin (France Bleu), Bernard Lehut (RTL), Géraldine Pétry (Librairie Hall du Livre), Léonor de Récondo (autrice), Bruno Ricci (comédien), Pascal Salciarini (L'Est Républicain) et de 4 membres du personnel de la Clinique Louis Pasteur Santé.

Le nom du lauréat sera dévoilé début septembre et le prix sera remis à l’occasion du Livre sur la Place le samedi 11 septembre 2021 dans les Grands Salons de l’Hotel de Ville de Nancy. Lecteur et auteur se verront remettre un trophée réalisé sur mesure avec la complicité de la Maison Daum, cristallerie fondée en 1878. De plus, 300 exemplaires du livre audio lauréat seront achetés par le mécène du Prix : la Clinique Louis Pasteur Santé.

Pour rappel, en 2020, le lauréat du Prix Ginkgo du Livre Audio était Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, lu par Jacques Gamblin (Lizzie).

ActuaLitté vous propose de revoir la rediffusion de l'édition 2020 du Prix :

Dossier : Tout sur le livre audio, ce format qui fascine l'industrie du livre

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones