Prix Stanislas 2021 : les huit premiers romans sélectionnés 

France Bleu et les Éditions 10/18 reconduisent, en 2021, le Prix France Bleu - L’Histoire en Polar, lancé en 2020 sous le nom « Prix France Bleu - Grands Détectives ». Dans sa nouvelle appellation, l'objectif du Prix est plus clair : mettre en lumière un roman mêlant récit historique et enquête policière. Ce prix récompense un roman parmi cinq polars sélectionnés et publiés au premier semestre 2021 par les Éditions 10/18.