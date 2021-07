Des sneakers aux comics : la plateforme  de vente StockX fait dans la BD

Une offre de comics et bandes dessinées de collection vient de faire son apparition sur la plateforme américaine StockX, avec des titres, principalement, des éditeurs Marvel, DC et Image, en version originale. Le site revendique d'ores et déjà 200 références disponibles.

« StockX se spécialisera dans les bandes dessinées rares, vintage et modernes, très convoitées en raison de leur importance culturelle, de la toute première bande dessinée Star Wars (Marvel - Star Wars #1) à la première apparition de personnages comme Black Panther (Marvel - Fantastic Four #52) et Harley Quinn (DC - Batman Adventures #12) », précise la plateforme.

Il est possible d'acheter et de vendre sur le site, partout dans le monde, et les visiteurs pourront accéder à des données concernant les prix, « en temps réel pour chaque produit présent au catalogue, comprenant l'historique des ventes ainsi que les mesures pour surveiller les tendances et négocier en toute confiance ».

Chaque bande dessinée, promet StockX, sera vérifiée par l'un des professionnels de l'authentification « formés par la plateforme avant d'être transmise à l'acheteur ». Par ailleurs, les comics seront notés et vérifiés par Certified Guaranty Company (CGC), le plus grand service de classement de bande dessinée au monde.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0