Le Salon du livre de Turin de retour en présentiel à l’automne 2021

Le Salon du livre de Turin sera de retour cet automne, du 14 au 18 octobre 2021 à son siège habituel, le Lingotto Fiere. La présentation de la 33e édition a eu lieu le mercredi 23 juin au Lingotto. Y ont participé Silvio Viale (président de l'Association Torino Città del libro), Giulio Biino (président de la Fondation Circolo dei lettori), Nicola Lagioia (directeur éditorial du Salon) avec l’écrivaine Valeria Parrella et la traductrice Ilide Carmignani, du comité éditorial de l'événement.

“Regarder devant soi et parier sur l’avenir”

Le Salon accueillera les grands noms de la littérature et de la culture contemporaines pour discuter de la nouvelle vie qui nous attend, après un an et demi sans précédent dû à la pandémie. Le titre de la manifestation, en l’honneur du dix-huitième anniversaire de Dante, est Vita Supernova.

L’illustration de l’affiche a été réalisée par Elisa Seitzinger, artiste visuelle et enseignante à l’Institut européen de design de Turin. Son parcours s’inspire des codes stylistiques de l’art classique, de l’art sacré et de l’art courtois médiéval, de la peinture primitive, des icônes russes et des mosaïques byzantines.

Elle commente ainsi son travail dans le communiqué de presse du Salon : « Pour l’affiche du Salon international du livre 2021, j’ai créé une image dans l’intention de transmettre la sensation de l’énergie propagée par une étoile en explosion, une supernova, chevauchée par Artémis, déesse de la lumière lunaire et personnification de l’esprit féminin indépendant et guerrier, qui nous guide et propage les contenus culturels à travers l’une de ses plus anciennes formes de diffusion : le livre. L’index, le drapeau de la déesse, un hommage aux illustrations de John Alcorn, est un avertissement pour dépasser ce qui a été, regarder devant soi et revenir pour parier sur l’avenir ».

Thèmes et invités, quelques avant-premières

Parmi les thèmes clés de l’exposition, énoncés toujours par le communiqué de presse, figurent en effet quelques-uns comptant parmi les enjeux les plus importants de notre société : la protection de l’environnement, la biodiversité, la résilience des démocraties libérales dans un monde de plus en plus complexe, la reconstruction économique et la justice sociale, la relation entre l’individu et la communauté, entre la maladie et les soins, entre la vie et la mort (et les éventuelles renaissances soudaines), la relation avec la science et la technologie, les questions de genre, les droits des minorités, la liberté d’expression et la manière dont l’Italie et l’Europe redéfinissent leur rôle et leur identité dans un monde en rapide mutation.

Nicola Lagioa, commissaire général

Le programme officiel sera annoncé en septembre, mais quelques invités du Lingotto ont déjà été annoncés en avant-première. André Aciman, Stefania Auci, Javier Cercas, Alicia Giménez-Bartlett, Valérie Perrin, David Quammen, Domenico Starnone, Carlo Verdone et Jeff Kinney : tels sont les noms mentionnés lors de la conférence de presse.

Une vocation internationale

SalTO 2021 est une manifestation qui se veut de plus en plus interconnectée et internationale : des collaborations et synergies en Italie et à l’étranger, nouvelles ou renouvelées, ont été annoncées : de la Frankfurter Buchmesse à Lucca Comics & Games, de pordenonelegge à La Milanesiana, d'importants festivals littéraires et artistiques italiens. Il y aura aussi des collaborations suivies avec le Goethe Institut, l’Institut français et l’Instituto Cervantes et les cinq finalistes du prix européen Strega 2021 sont également attendus au salon : son lauréat y sera annoncé.

Enfin, le partenariat avec les bureaux du Parlement européen en Italie, inauguré à l’occasion de Vita Nova a été poursuivi avec L’Europa ancora da scrivere (L’Europe encore à écrire), le projet qui a impliqué 1 800 élèves du primaire et du secondaire, les invitant à imaginer une liste de dix défis pour l’avenir de l’Europe.

Dante, traduction et cross média

Comme le rappelle encore le communiqué de presse du Salon, une collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a donné naissance au projet Book to Screen. 6 livres x 6 écrans pour comprendre et faire connaître au grand public les processus d’adaptation pour transformer un roman en série télévisée, une forme de narration de plus en plus populaire dans le monde.

Dans le cadre du projet, trois documentaires ont été réalisés sur trois adaptations réussies de livres à l’écran (L’amica geniale — L’amie prodigieuse ; Gomorra ; Il Commissario Montalbano), ainsi que trois études de cas sur de futures adaptations. Les documentaires sont disponibles gratuitement sur les plateformes italiana.esteri.it et SalTo+.

Parmi les nouvelles collaborations de 2021, le projet partagé avec la revue L’Indiscreto (Galleria Pananti) : à l’occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante, L’Indiscreto fait participer depuis plusieurs mois des réalisateurs, des écrivains et des musiciens à un grand Commentaire collectif en ligne à la Divine Comédie. Des auteurs répondront tous à la même question (Pourquoi est-il important de lire encore la Comédie aujourd’hui ?) avec une vidéo d’une minute commentant leur canto et leur personnage préférés.

L’Indiscreto a également édité une liste des meilleurs livres italiens qui n’ont pas encore été traduits à l’étranger : les titres seront partagés lors d’une conférence en ligne de traducteurs italianistes, dans le but de promouvoir la littérature italienne dans le monde.

L’engagement envers les écoles

Comme le rappelle le communiqué de presse, cette année, plus que jamais, le Salon a été proche des écoles, impliquant plus de 31 000 étudiants dans ses activités.

Parmi les nouveautés de cette année, Un libro tante scuole (Un livre, plusieurs écoles). Le projet est soutenu par l’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte (Association des fondations d’origine bancaire du Piémont) en collaboration avec la maison d’édition Bompiani et le ministère de l’Éducation. Six mille exemplaires d’une édition spéciale de La Peste d’Albert Camus ont été distribués aux élèves des écoles secondaires de 18 régions, avec en complément une leçon vidéo et six épisodes d’un podcast pour mieux connaître la vie et l’œuvre de l’écrivain français.

L’espace dédié aux jeunes occupera plus d’un tiers du pavillon 2 (le plus grand). Les thèmes traités avec eux seront : la protection de l’environnement, l’éducation de qualité, la justice sociale. La librairie dédiée aux adolescents sera également de retour.

Le soutien de la Région

Enfin, grâce au financement de la Région Piémont, le « Buono da leggere » (Bon à lire) sera de retour pour les jeunes de la région : il s’agit de bons d’une valeur de 10 € à dépenser sur les stands des éditeurs lors du prochain Salon. De plus, grâce à la contribution de l’Association piémontaise des fondations d’origine bancaire (Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte) 10.000 billets seront mis à la disposition des étudiants piémontais et des écoles secondaires de la région, qui pourront accéder au spectacle avec une réduction de 50 % sur le prix d’entrée.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0