Les archives de Martin Luther King Jr. dorénavant éditées par HarperCollins

Judith Curr, présidente et éditrice de HarperOne Group, a négocié l’entente avec Amy Berkower, présidente de Writers House et agente de la succession King ; et Eric D. Tidwell de Intellectual Properties Management, gestionnaire de la succession King. Par cet accord, HC a le droit de publier de nouveaux livres, des archives dans différents formats, y compris des livres pour enfants, des livres électroniques, des livres audio, des revues et des romans graphiques dans toutes les langues.

De plus, HC a déclaré que la maison prévoyait d’embaucher un archiviste qui supervisera le matériel dans les archives et le rendra « disponible pour tous les éditeurs de HarperCollins dans le monde entier ». Elle a ajouté qu’il avait l’intention de « mobiliser d’éminents universitaires, acteurs, artistes, interprètes et militants sociaux noirs pour aider à donner vie aux œuvres du Dr King ».

A noter que HarperCollins a déjà plusieurs antécédents avec Martin Luther King. En effet, l’originelle maison d’édition a été constituée en 1962, par la fusion de Harper & Brothers et de Row, Peterson & Company. Une fois acquise par News Corporation en 1987, elle s’est alliée en 1990 à l’éditeur britannique William Collins, Sons & Co pour ensuite former HarperCollins.

Dans l’histoire de la maison d’édition, Harper & Brothers avait déjà publié le premier livre du porte-parole de l’activisme non-violent, intitulé Stride Toward Freedom: The Montgomery Story, en 1958.

Finalement, tous les titres actuels, y compris ceux publiés par Beacon Press, continueront d’être publiés par les détenteurs de droits actuels.

Dans un communiqué relayé par Publishers Weekly, magazine américain hebdomadaire qui cible les maisons d'édition, les bibliothèques, les librairies, les maisons de distribution de livres et les agents littéraires, Curr déclare : « Nous sommes ravis d’être l’éditeur officiel des archives du Dr Martin Luther King Jr. ». Et ajouter : « Nous considérons qu’il s’agit d’un programme d’édition mondial unique ».

Il faudra attendre jusqu’en janvier 2022 pour découvrir les premiers titres de Martin Luther King, publiés par HC. Une date certainement bien réfléchie puisqu’elle coïncide avec le « Martin Luther King Jr. Day », jour férié fédéral aux Etats-Unis marquant l’anniversaire de cette célèbre personnalité.