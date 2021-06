Le Cahier des livres, un trimestriel pour “créer du lien” par les livres

Le Cahier des livres est le fruit d’une proposition, de celles que l’on ne peut pas refuser : Carine Lorenzoni, fondatrice de Rebelle-Santé où Lucie Servin anime les pages culture et écologie, envisage de créer une nouvelle publication. « Grande lectrice, journaliste, habituée de la presse, c’est une femme d’expérience qui a créé son premier magazine de toutes pièces il y a 25 ans. » Et la réussite de Rebelle Santé force le respect. Rompue aux problématiques de diffusion, la directrice de publication projette « une revue qui parlerait au plus grand nombre. Amener à se désinhiber, se débarrasser des complexes vis-à-vis de la lecture, en évoquant des choses plus variées », nous raconte Lucie Servin, rédactrice en chef.

Imaginer sa place

La ligne éditoriale vient rapidement : ne pas chercher la niche, s’attacher à l’indépendance des éditeurs, sans se priver des grosses sorties. Facile ? Pas tant. « Travailler sur le temps long du trimestriel implique surtout de créer des passerelles entre les livres, pour aller de l’un à l’autre. Une sorte d’intertextualité, de références partagées et de thématiques déclinées. » N’en jetez plus. « La force de la littérature, dessinée ou écrite, réside là : ouvrir vers d’autres mondes et univers. Un processus naturel chez le lecteur, qui sait aller vers d’autres livres, en partant d’une lecture. »

Pour bénéficier d’une diffusion la plus large possible, Le Cahier des Livres aura deux partenaires essentiels : Dilisco pour la diffusion-distribution en librairies et MLP pour les marchands de journaux.

Sur 48 pages, faire tenir ce projet éditorial devient une gageure : « Le rubricage, je l’ai choisi en toute liberté. » En consacrant un temps fort dans le premier numéro à l’écrivaine Lydie Salvayre, je réponds à son appel donquichottesque de « Rêver debout ». C’est le titre de son livre à paraître fin août dans lequel elle garde « la tête dans les étoiles et les pieds posés sur le sol » et nous invite à « élargir la réalité aux dimensions du rêve. » Et pour faire résonner la parole de la Prix Goncourt 2014, un dossier classique convoquera Baudelaire. Poésie toujours, avec Brigitte Fontaine. Et puis, un reportage chez un relieur, un passage dans la bibliothèque (étonnante !) d’Alain Damasio, ou encore un focus sur le dernier roman du cubain Leonardo Padura… Et ce n’est qu’un avant-goût.

“Créer un lien”

Dense, Le Cahier des livres devrait l’être. « Tout dossier doit aboutir à de nouvelles entrées, s’assurer de maintenir les rubriques ouvertes. » Alors que l’impression démarre en juillet, la rédactrice en chef ne cache pas un peu de stress. « Nous avons monté le site internet pour les abonnements, avec une formule de lancement à 22 € par an. » Car jusque dans son modèle économique, le magazine cherche d’autres solutions : « Pas de publicité, un prix de vente public à 7,5 €. On fabrique un bel objet, mais qui n’a pas vocation à être un produit luxueux comme d’autres mooks, bien plus chers. Ou achetés pour leur design. » Selon les calculs, avec un tiers des ventes par abonnement, sur l’ensemble du premier tirage, l’équilibre économique sera au rendez-vous.

Sur le site, se retrouveront plus occasionnellement des billets parvenant à faire le lien entre l’actualité éditoriale et les dossiers du magazine. « Toujours dans l’idée de créer un lien. Si l’on ne court pas après l’actu chaude, il faut que, malgré la temporalité dans laquelle nous nous inscrivons, les contenus jouissent d’une certaine pérennité. » La rencontre avec Magali Le Huche, illustratrice jeunesse, qui évoque le malaise à l’école, rebondit sur les Beatles, héros de sa dernière bande dessinée. « Elle raconte comment ils l’ont sauvée, d’une certaine manière. Le témoignage s’ancre dans le temps, mais garde une plus large portée. »

Rencontrée en marge du festival Le Livre à Metz – au croisement du journalisme et de la littérature – Lucie Servin convoite déjà l’édition 2022 de la manifestation : « Nous aurions en effet toute notre place. » D’autant que Le Cahier des livres, s’il n’affiche pas une ligne militante ou politique, ne se cachera pas d’avoir quelques positionnements clairs. « Parler des dangers que représentent les extrêmes-droites, à travers les livres, nous ne nous le refuserons pas. Ni bornées ni dogmatiques, nous avons surtout pour projet de découvrir, approfondir, et favoriser les rencontres. »

Avec des livres, s’il vous plait.