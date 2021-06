Plaine Commune : une mobilisation de bibliothécaires contre le travail dominical

Le travail dominical et l'annualisation du temps de travail sont au centre de la mobilisation des agents des médiathèques et bibliothèques de Plaine Commune, ce mercredi 23 juin. Le syndicat CGT Plaine Commune dénonce ainsi l'ouverture dominicale des médiathèques du territoire, qui s'opère « au détriment du réseau de lecture publique ». Comme le rappelle la CGT, les médiathèques des quartiers plus populaires seront fermées le jeudi, pour compenser.

Par ailleurs, « les élus prévoient que les médiathèques de quartiers soient ouvertes à un moment où le public n’est pas disponible : le vendredi à partir de 14h au lieu de 15h, quitte à supprimer un créneau réservé à l’accueil des classes », indique le syndicat.

Le projet de l'intercommunalité prévoit l'ouverture des médiathèques centrales le dimanche après-midi, à raison d'un établissement pour chacune des 9 communes. Tous les espaces et services seront ouverts, à savoir le prêt, la consultation, les ateliers, les animations et spectacles, le fablab, les espaces publics numériques ou encore les espaces consacrés aux jeux vidéo.

La fermeture du jeudi, elle, serait justifiée par la fréquentation de ce jour, jugée très faible par l'administration, et par la nécessité d'un temps consacré à la préparation des animations dans les établissements. Une nocturne hebdomadaire persistera, le mardi soir, et une soirée événementielle aura lieu, un vendredi par mois, en rotation dans l'une des grandes médiathèques du réseau.

L'administration compte sur le rayonnement des grandes médiathèques de centre-ville pour attirer les publics des quartiers plus éloignés le dimanche.

Les agents mobilisés dénoncent un projet mis en œuvre « trop vite », qui doit prendre effet en septembre prochain. L'annualisation du temps de travail tend aussi le personnel, et le syndicat CGT affirme que, « comme pour les réservations hôtelières, nous aurons notre saison haute et notre saison basse, avec 33h/semaine pour le mini et jusqu’à 41h30 au maxi ».

Plaine Commune prévoit un forfait de 100 € net par dimanche travaillé ainsi que des jours de repos supplémentaires pour les agents mobilisés. L'ouverture le dimanche sera effective de septembre à avril, en raison d'une fréquentation en baisse à partir du mois de mai : 7 dimanches seront travaillés par an, par agent, selon cette organisation.

La CGT Plaine Commune a mis en ligne une pétition, pour mobiliser contre le travail du dimanche.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0