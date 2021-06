États-Unis : un don de 1,1 million $ à 115 librairies

Comme le note un communiqué de la BINC, « les bénéficiaires de subventions ont été déterminés par un processus de candidature avec jury, dans le but d'aider les magasins prêts à se remettre fortement de la pandémie ». Bien qu’une sélection ait été faite, l’initiative de la fondation a su rester généreuse, avec un don particulièrement important dans tout le pays.

La fondation BINC, c’est avant tout une organisation à but non lucratif, dédiée à soutenir les libraires dans le besoin. Sont majoritairement concernés les employés des librairies et des magasins de bandes dessinées à travers les États-Unis.

Lancée en mars dernier, l’initiative « Survive to Thrive » a été accompagnée d’un don majeur de 500.000 $, conjoint à Ingram Charities et Ingram Content Group. A suivi un solide soutien des communautés de l'édition et de la librairie, notamment de maisons d’éditions telles que Hachette, HarperCollins, ou bien Macmillan Publishers et Simon & Schuster.

« Nous sommes incroyablement heureux d'annoncer des subventions à des magasins dans 48 états », a déclaré Pamela French, directrice exécutive de BINC. « Les librairies et les magasins de bandes dessinées sont essentiels au tissu culturel et économique de leurs communautés, et en aidant à conserver ces ancrages communautaires, nous contribuons à préserver l'alphabétisation, les avantages économiques et sociaux qu'offrent les librairies et les magasins de bandes dessinées. »

Cette initiative exceptionnelle permet ainsi à bon nombre de libraires de remonter la pente, alors que la pandémie semble doucement perdre en essor. La campagne de vaccination de masse lancée au États-Unis aidant, le monde reprend enfin son rythme habituel. Un vrai soulagement pour toutes ses enseignes, qui avaient redoublé d’effort lors du confinement américain — en apparence, interminable.

« Tout au long de la pandémie, les librairies et les magasins de bandes dessinées ont été incroyablement créatifs, résiliants et innovants. Nous sommes fiers d'aider ces magasins et leurs communautés à survivre et à prospérer », a ajouté Pamela French.