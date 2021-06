Fayard publiera le roman de Lale Gül, rescapée de l'islam radical

Publié par la maison d’édition néerlandaise Prometheus, en février 2021, le roman autobiographique de Lale Gül a été très remarqué aux Pays-Bas, où il s’est vendu à plus de 135.000 exemplaires.

Le roman raconte l’histoire de Büsra, jeune femme néerlandaise, éduquée par une famille turque traditionaliste pratiquant un islam radical. Avec lucidité et humour, elle remet en question les carcans qui lui sont imposés ainsi qu’à ses proches, et dont elle cherche à se libérer. La protagoniste est en réalité un double de cette jeune écrivaine, qui affirme : « Je préfère écrire sur des choses qui me préoccupent. Le personnage principal doit me ressembler. »

Dans le journal néerlandais De Tijd, elle explique que durant son enfance, ses parents ne lui offraient que deux options : jouer dehors ou lire. Elle a préféré cette seconde option. Ce choix s'est changé en passion à partir de l'école primaire : « J'ai dévoré les livres de Carry Slee, Francine Oomen et Mirjam Oldenhave », raconte-t-elle. Trois femmes de lettres qui l'ont grandement inspirée pour faire d'elle la femme indépendante qu'elle est devenue aujourd'hui.

Depuis son rejet du voile, elle est confrontée à l'hostilité de ceux qu'elle désigne comme ses « géniteurs ». Dans un entretien publié par Les Échos, Gül explique que ses parents sont « des fanatiques religieux étroits d’esprit qui refusaient de voir grandir leur fille, tandis que les garçons de la famille pouvaient vivre leur vie avec davantage de liberté ».

Pour elle, « toutes les religions sont arriérées », mais, concernant l'islam, « les débats sur le foulard sont inutiles ». « Il faut d’abord combattre les idées. Les vêtements viendront plus tard. Les causes de tous les problèmes sont les écoles coraniques conservatrices et les cours du week-end. C'est ici que les musulmans apprennent à se comporter et à penser. Leurs pensées sont corsetées de dogmes stricts, leurs esprits critiques sont éteints », assure-t-elle.

Inquiète depuis la parution de son livre, Lale Gül a dénoncé 74 menaces de mort auprès de la police. Le journal néerlandais De Tijd rapporte qu'elle travaille sur un deuxième roman autobiographique, qui portera notamment sur les répercussions de Je veux vivre sur son quotidien. Il serait par ailleurs question d'une adaptation en film de son premier livre dans les mois à venir.