Suzanne Aubry réélue à la présidence de l’UNEQ

À la suite de l'assemblée générale, le conseil d'administration s'est réuni pour procéder à l’élection des dirigeantes et dirigeants du conseil, c’est-à-dire celles et ceux qui occuperont la présidence, la vice-présidence et la trésorerie (conformément à l’article 6.12 des Statuts et règlements de l’UNEQ). Suzanne Aubry a été reconduite à la présidence de l'UNEQ, Mélissa Verreault occupe de nouveau la vice-présidence et Mathieu Boutin est désormais responsable de la trésorerie.

Catherine Lafrance est une nouvelle venue au conseil d’administration de l’UNEQ. Journaliste pendant plus de 30 ans, directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) de 2017 à 2020, elle publie des romans et des nouvelles depuis 2011.

Pierre-Luc Landry et Karine Légeron entament un second mandat de deux ans. Mathieu Boutin et Mélissa Verreault poursuivent leur mandat en cours.

Suzanne Aubry a profité de l’assemblée générale pour remercier le trésorier sortant Charles Prémont et l’administratrice sortante Karine Rosso, qui ne s’étaient pas portés candidats aux élections.

Cette assemblée a réuni 90 membres de l’UNEQ, sur Zoom.

« La priorité de mon nouveau mandat sera d’obtenir une nouvelle loi sur le statut de l’artiste, comme le gouvernement s’était engagé à le faire », a déclaré Suzanne Aubry après avoir été confirmée à la présidence.

« Les écrivaines et les écrivains québécois, comme tous les artistes, ont traversé une crise sans précédent au cours des 15 derniers mois. Une loi sur le statut de l’artiste conséquente aurait dû les protéger pendant cette période, leur garantir un filet social, ce qui n’était malheureusement pas le cas. Nous devons agir pour garantir, une bonne fois pour toutes, de meilleures conditions socioéconomiques à celles et ceux qui font le métier d’écrire. »

Crédits photo : UNEQ