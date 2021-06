Disparition de l'autrice Lucinda Riley, à l'origine de la saga Les Sept Sœurs

Restée discrète sur sa maladie, Lucinda Riley a poursuivi une partie de son œuvre depuis son lit d'hôpital, dictant plusieurs romans, selon ses proches. Autrice, elle avait entamé sa carrière avec la publication, au début des années 1990, de plusieurs romans signés sous son vrai nom, Lucinda Edmonds.

Sous le pseudonyme de Lucinda Riley, elle connait un succès international avec la saga Les Sept Sœurs, dont le huitième tome était prévu pour l'année 2022. Une adaptation en série est également en cours.

En France, les romans de la saga sont publiés par les éditions Charleston, dans des traductions de Marie-Axelle de La Rochefoucault.

« Toute l'équipe Charleston est sous le choc de la nouvelle. Nous pensons très fort à sa famille, à son mari et agent Stephen, à leurs sept enfants, et à tous ses lectrices et lecteurs français toujours plus nombreux. Elle va beaucoup nous manquer à tous », a indiqué Karine Bailly de Robien, directrice associée des éditions Leduc et fondatrice des éditions Charleston, dans un communiqué.

« Toute l’équipe du Livre de Poche s’associe à la douleur de la famille et des lectrices et des lecteurs de Lucinda Riley. Nous continuerons à faire découvrir au plus grand nombre les merveilleux livres qu’elle a écrits », indique Béatrice Duval, directrice du Livre de Poche, qui assure la publication des ouvrages au format poche.

La famille de Lucinda Riley a publié un message sur les réseaux sociaux de l'autrice, traduit par les éditions Charleston ci-dessous.

Chers amis et lecteurs de Lucinda tout autour du monde, Nous sommes terriblement désolés d’avoir à vous annoncer que Lucinda est décédée paisiblement ce matin, entourée de sa famille, si chère à ses yeux. Nous sommes conscients que ce sera un choc terrible pour la plupart d’entre vous, qui ne saviez pas qu’elle combattait un cancer depuis quatre ans. Pendant ces quatre années, Lucinda a écrit cinq romans et, cette semaine, La Sœur disparue est numéro 1 dans les tops des ventes de livres partout dans le monde. Lucinda a marqué la vie de tous ceux qu’elle a rencontrés, et de tous ceux qui ont tourné les pages de ses histoires. Elle répandait l’amour et la gentillesse dans tout ce qu’elle faisait, et continuera à nous inspirer pour toujours. Au-delà de tout, Lucinda aimait la vie, et elle a vécu chacun de ses instants pleinement. De ses propres mots : « À travers la douleur et la joie du voyage, j’ai appris la leçon la plus importante que la vie peut nous offrir, et j’en suis heureuse. L’instant présent est tout ce que nous avons. » La famille de Lucinda

La famille de Lucinda Riley appliquera ses instructions quant aux écrits posthumes de l'autrice.

Photographie : crédits Catherine Gonsholt Ighanian