L'édition britannique inquiète des effets du Brexit sur le droit d'auteur

Les ajustements liés au Brexit sont toujours en cours au Royaume-Uni : le 7 juin dernier, le Bureau de la propriété intellectuelle du gouvernement britannique a ouvert une consultation portant sur la notion d'« épuisement des droits » en matière de propriété intellectuelle. Les changements apportés auront des effets sur les importations et exportations d'œuvres sous droit.

La notion d'« épuisement des droits » veut qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur, vendue une première fois de manière légale et avec l'autorisation des ayants droit, puisse ensuite être revendue, cette fois sans l'autorisation des ayants droit. Cette disposition permet, dans le domaine du livre, l'existence d'un marché de l'occasion.

Elle permet également l'échange transfrontalier de biens culturels, notamment des livres. Un ouvrage vendu une première fois dans l'Espace économique européen pourra ainsi être importé au Royaume-Uni, puis revendu sans l'autorisation des ayants droit.

À l'inverse, les biens culturels exportés du Royaume-Uni vers l'Espace économique européen nécessitent l'autorisation des ayants droit pour une revente.

Cette situation prévalait en tout cas jusqu'au Brexit, mais la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et de l'Espace économique européen rebat les cartes.

L'édition pour un statu quo

L'édition britannique, représentée par la Publishers Association, l'Authors Society, l'association des agents littéraires et l'ALCS, société de gestion collective, a ouvert une campagne, intitulée « Save Our Books », destinée à faire pencher le gouvernement britannique en faveur d'un statu quo, autrement dit une situation inchangée par rapport aux règles pré-Brexit.

Sur le site de la campagne, on affirme ainsi qu'un changement déboucherait sur une perte de contrôle des ayants droit sur les ouvrages et la manière dont ils sont revendus à l'étranger. Mais aussi qu'une libéralisation des échanges viendrait servir les intérêts des grandes plateformes de vente et de revente de livres, au détriment des librairies de proximité.

Quelques points nuancent toutefois les craintes qu'expriment l'industrie de l'édition, dans le rapport fourni par le gouvernement britannique. Il évoque en effet les situations en Australie et en Nouvelle-Zélande, respectivement plus restrictive et plus libérale en matière d'épuisement des droits et d'échanges transfrontaliers.

En Australie, les prix des livres ont augmenté pour les lecteurs, tandis que la Nouvelle-Zélande n'a pas constaté de baisse du nombre de livres publiés. Le nombre d'auteurs a même augmenté sur la période étudiée. Toutefois, le rapport invite à la prudence, les deux pays étudiés étant majoritairement importateurs de biens protégés par le droit d'auteur, quand le Royaume-Uni est majoritairement exportateur.

Pour l'instant, les options sur la table sont donc un statu quo, un régime international (plus libéral), ou un régime mixte, qui verrait certains secteurs plus régulés en matière d'échanges transfrontaliers.

Photographie : illustration, duncan c, CC BY-NC 2.0