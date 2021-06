Scénaristes et compositeurs : le Festival de Valence annonce sa 24e édition

Les organisateurs du Festival international des scénaristes et compositeurs ont annoncé les nouvelles dates de l’événement. Depuis plus de 20 ans, ce Festival a mis en lumière de nombreux auteurs. Il a aussi permis à plus de 40 projets de scénarios de long-métrages de trouver un producteur pour être diffusés au cinéma.

Cet évènement artistique se divise en deux compétitions : celle de création, qui « présente des scénarios sans producteur dans les catégories cinéma, long métrage, cinéma court métrage, série, animation, écritures innovantes, création sonore et musique pour l’image ». La compétition écrans « projette des films et séries de format court projetés pour la première fois sur grand écran et en public en présence de leurs auteurs ».

Pour cette nouvelle édition, le Festival collabore avec Havas Paris, qui soutient les jeunes auteurs audiovisuels. L’agence présentera une création originale imaginée spécialement pour le festival par Adrien Räderscheidt et Didier Richarth, sous la direction artistique de Christophe Coffre.

Cette année, l'invité d'honneur sera un des comédiens du célèbre trio des Trois Frères : Pascal Légitimus. Ce dernier écrit aussi pour l’audiovisuel et le spectacle vivant.

Le Festival souhaite rendre hommage à Bertrand Tavernier, décédé cette année, en projetant La Princesse de Montpensier (2010), adapté du roman éponyme de Madame de la Fayette (1634-1693). De plus, le scénariste Olivier Lorelle (Indigènes, Ciel rouge) animera un atelier scénario autour de ce film pour faire découvrir les différentes étapes d’une adaptation littéraire au public.

Plusieurs ateliers seront mis en place pour « éveiller la curiosité des enfants et adolescents en leur faisant comprendre qu’une image, une parole, au même titre qu’un écrit, sont des constructions intellectuelles. Il s’agit de susciter leur intérêt pour la création artistique, leur permettre de mieux décrypter le flot incessant d’images auquel ils sont confrontés et, pour certains, ressusciter leur enthousiasme pour la lecture et l’écriture ».

Vous pouvez consulter ici l’intégralité́ du programme de la vingt-quatrième édition du Valence scénario Festival.