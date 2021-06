Musiques Fictions : découvrez la littérature acoustique

Ces Musiques Fictions contribuent à renouveler le genre de la fiction radiophonique ou de la littérature orale, en donnant toute sa place à la composition musicale, au-delà de la simple illustration du récit ou du dialogue. L’auditeur est convié dans un dispositif immersif, sous un dôme de diffusion ambisonique. L’imagination et l’écoute sont sollicitées par un environnement sonore aux possibilités expressives étendues : de la grande scène spectaculaire aux plus infimes détails du discours intime.

Kafka voyait dans la littérature une forme de résistance à la virtualisation croissante du monde. Face au développement des « relations fantomatiques » entre les hommes dont sont porteuses depuis un siècle les technologies du virtuel, la seule justification de l’art et de la littérature était selon lui, de recréer les conditions d’une parole d’être à être. Elle devait rendre possible une observation du réel qui soit aussi un acte, observation « d’une espèce plus haute », un acte-observation.

À ce titre, les « Musiques Fictions » relève d’un geste artistique : faire entendre des voix et des perceptions, créer de nouveaux espaces d’écoute et de résonance collectifs et intimes, qui font défaut depuis la disparition des salons littéraires, des espaces de lecture publique, des veillées, des lieux propres à la littérature orale (conteur, griot...).

Conçue dans un format cohérent, chaque Musique Fiction se décline en différents épisodes d’une durée de 20 minutes environ (entre deux et quatre épisodes pour une Musique Fiction). Ainsi, ces fictions sonores se prêtent parfaitement à une programmation en séances, sur le modèle du cinéma. Pour chaque numéro de la collection sont réunis :