Exposition : une découverte de la Bretagne, avec François Avril

Confiné en Bretagne depuis mars 2020, François Avril s’est imprégné de la nature sauvage, multiple et changeante, sans effervescence, pourtant bien vivante. Il en a exploré les grands espaces telles les landes et les tourbières, les côtes morcelées jusqu’aux confins de la terre (« Penn ar Bed », tête du monde, disent les Bretons, « Finistère », fin de terre, répondent les Français). Après avoir sillonné les grandes métropoles, de Paris à New York en passant par Tokyo, François Avril a opté pour la Bretagne.

Dans le cadre de cette nouvelle exposition, il invite à (re)découvrir cette région pour laquelle lui-même ressent un profond attachement. D’une élégance rare et subtile, le trait de crayon, de plume ou la pointe du pinceau composent, sans bavardage stérile, un paysage construit et réduit à l’essentiel : la mer, les étendues de sable, quelques rochers ici ou là, des falaises, un phare, des bancs de goémon. Ces œuvres suggèrent une histoire exempte de bruissements humains, et qui éveillent les souvenirs de bonheur simple. Qu’il soit en noir et blanc ou en couleurs, François Avril propose un voyage tout en nuances… aux bords du monde.

Paysage intérieur ou ville-âme ? L’univers d’Avril s’équilibre entre réalisme et abstraction, entre ligne et volume, entre monochrome et couleurs. « Qu’il s’agisse de ville ou de paysage, je pars toujours de quelque chose de réaliste que je recompose pour créer des utopies. J’observe et c’est la mémoire qui fait son travail de sélection. De retour à mon atelier, je ne dispose plus que d’un résidu de ce que j’ai vu. Je ne garde qu’une composition forte et les détails disparaissent. C’est pour toutes ces prises de liberté avec mon sujet, réaliste, qu’on peut penser que je suis à la limite de l’abstraction », explique François Avril.

Informations pratiques

Huberty & Breyne

36, avenue Matignon 75008 Paris

Entrée libre, ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h.