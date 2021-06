Bookers Italia : première agence italienne pour les book-influenceurs

En effet c’est précisément à partir de la plateforme TikTok que réapparaît la (vieille) « mode » de l’échange de conseils de lecture. Ce phénomène, appelé #BookTok, implique surtout de jeunes créateurs qui font la promotion de romans en postant une vidéo des titres et en montrant leurs réactions.

Les répercussions sur le monde de l’édition pourraient être importantes : le hashtag #BookTok a totalisé plus de 8,4 milliards de vues, selon Il Mattino, et de nombreux éditeurs en profitent pour se constituer une niche d’abonnés afin de donner un coup de pouce aux livres.

Valoriser les créateurs et rassembler les communautés

Pour valoriser ces créateurs, les fondateurs de Bookers Italia, Gianluca Daluiso et Federico Fabiano, ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Ils racontent à Leggo la naissance du projet : « Nous avons rassemblé une communauté de plusieurs millions de followers entre Instagram et Tik Tok. Et ce qui est formidable, c’est que la grande majorité du public est composé de garçons âgés de 13 à 25 ans. Cette chose nous fait comprendre un message important : qu’aujourd’hui on peut être “cool” aux yeux des jeunes mêmes en parlant de culture et de livres. »

En effet, le monde des « book-tokers », des influenceurs capables de faire une chronique de livre en quelques secondes et d’orienter les ventes, est, on l’a dit, de plus en plus répandu. Pour donner l’impression de l’ampleur du phénomène, il suffit de mentionner le cas de The Song of Achilles, une réinterprétation Young Adult et queer de l’Iliade d’Homère écrite en 2012 par Madeline Miller et publiée par Ecco, qui fait partie du groupe d’édition HarperCollins.

En août dernier, le livre a commencé à se vendre à 10.000 exemplaires par jour aux États-Unis — dans les librairies new-yorkaises de la chaîne Barnes & Nobles — parce qu’il avait fini sur la liste des « livres qui vous feront pleurer » d’un influenceur de livres.

Un projet à visée internationale

Le projet de Gianluca et Federico n’est d’ailleurs pas limité à l’Italie. Après l’avoir testé sur le marché italien, l’idée est de multiplier ce type d’agence d’influenceurs marketing dans d’autres pays également, et de valoriser les influenceurs dans les domaines du théâtre et des musées. En effet, ils comptent étendre leur initiative au Royaume-Uni en 2022. Bien entendu, cette coalition vise également à entretenir des échanges commerciaux avec les éditeurs du pays, dans un premier temps au moins.

Rappelons qu’en France, s’est montée en juin 2019 (bon anniversaire d’ici peu), la Guilde des vidéastes, qui se concentre plutôt sur les YouTubers, et, par extension, les BookTubers. Cette dernière est née d’un rassemblement de différents professionnels de la création audiovisuelle diffusée sur Internet qui ont constaté que leurs métiers rencontraient des difficultés structurelles dues au jeune âge de son secteur d’activité et à l’absence de représentation dans la profession.