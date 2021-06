L'éditeur Michel Brûlé, reconnu coupable d'agression sexuelle, meurt dans un accident

L'éditeur Michel Brûlé a trouvé la mort après un accident de vélo, au Brésil, a confirmé son avocat Charles Brochu au journal québécois La Presse, après la parution d'un article dans un quotidien brésilien. L'accident a eu lieu dans la ville de Guarapari, située au sud-est du pays.

Fondateur de la maison d'édition Les Intouchables, mais aussi d'autres structures comme les Éditions Michel Brûlé et les Éditions Cornac, Brûlé s'était présenté aux élections municipales, à Montréal, en 2013, sans succès. En 2017, il avait renouvelé sa candidature, rapidement stoppée par plusieurs accusations de comportement déplacé formulées par d'anciennes employées de la maison d'édition Les Intouchables.

Une plainte avait été déposée au même moment, l'accusant d'agression sexuelle. Les faits évoqués remontaient à mars 2014, au domicile de l'éditeur, où une autrice devait lui présenter son manuscrit. « Je lui ai dit que j’étais là pour affaires, et après cela, il a commencé à m’embrasser dans le cou, à me toucher les fesses, les seins et le pubis. J’étais figée », avait-elle rapporté.

Face à elle, la défense de l'éditeur évoquait une « tension sexuelle palpable ». En octobre 2020, l'éditeur avait été reconnu coupable d'agression sexuelle, mais sa peine n'était pas encore fixée.

Coincé au Brésil

L'éditeur avait fait appel de la décision judiciaire, et la procédure n'était donc pas arrivée à son terme : coincé au Brésil, selon lui, il ne s'était pas non plus présenté la semaine dernière, pour une audition à distance devant la Cour du Québec, rapporte La Presse.

« Ce n’est pas quelqu’un qui essayait de se défiler, il faisait face à la musique », soulignait toutefois son avocat, qui explique être à l'origine de ce rendez-vous manqué à la suite d'une erreur dans les informations transmises.

Une fois le certificat de décès de l'éditeur obtenu, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) devrait, a priori, clore le dossier en raison de la mort de l'accusé.

